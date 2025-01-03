Ferdi Tayfur’un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

CENAZE TÖRENİYLE İLGİLİ DETAYLAR AÇIKLANDI

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreniyle ilgili detaylar açıklandı.

MESAM Başkanı Recep Ergül, cenaze töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

İlk tören 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de MESAM tarafından AKM'de gerçekleştirilecektir. Tayfur'un cenazesi, AKM'deki törenin ardından ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenleri ve dostları, son bir kez veda etmek için 4 Ocak Cumartesi saat 12.00'de AKM'de yapılacak törene davetlidir.