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Haberler Yaşam Ferdi Tayfur'un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:03

Ferdi Tayfur'un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

Arabesk müziğinin usta isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilk önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Tayfur, ardından Muğla'daki başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Burada tedavi altına alınan ünlü sanatçının vefatının ardından cenaze töreninin detayları açıklandı. Peki, Ferdi Tayfur cenaze töreni ne zaman, cenaze namazı nerede kılınacak?

Ferdi Tayfur’un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan sanatçı Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırılmış ardından Antalya'ya sevk edilmişti. 17 Aralık tarihinden bu yana tedavi gören Tayfur, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sevenlerini derinden etkileyen acı haberin ardından usta oyuncunun cenaze töreni ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. İşte, arabeskin kralı Ferdi Tayfur'un cenaze namazı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Ferdi Tayfur’un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

USTA SANATÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR!

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Ferdi Tayfur’un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

CENAZE TÖRENİYLE İLGİLİ DETAYLAR AÇIKLANDI

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreniyle ilgili detaylar açıklandı.

MESAM Başkanı Recep Ergül, cenaze töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

İlk tören 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de MESAM tarafından AKM'de gerçekleştirilecektir. Tayfur'un cenazesi, AKM'deki törenin ardından ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenleri ve dostları, son bir kez veda etmek için 4 Ocak Cumartesi saat 12.00'de AKM'de yapılacak törene davetlidir.

Ferdi Tayfur’un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

ARABESKİN KRALI İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Ferdi Tayfur’un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

HAYRANLARINI VE SEVENLERİNİ KAHREDEN HABER GELDİ!
1970'lerden beri sesi ve besteleriyle milyonların kalbini kazanan Arabest müziğinin efsanelerinden Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden usta sanatçı, Antalya'daki hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

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