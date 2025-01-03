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Ferdi Tayfur'un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:03
Ferdi Tayfur'un cenazesi ne zaman kaldırılacak, cenaze namazı nerede kılınacak? Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor
Arabesk müziğinin usta isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilk önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Tayfur, ardından Muğla'daki başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Burada tedavi altına alınan ünlü sanatçının vefatının ardından cenaze töreninin detayları açıklandı. Peki, Ferdi Tayfur cenaze töreni ne zaman, cenaze namazı nerede kılınacak?