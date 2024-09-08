Giriş Tarihi: 08.09.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
15:46
Feriye Gözüala cinayetinde çarpıcı gelişme: Barışma teklifi reddedilince vurmuş!
Mersin'in Tarsus ilçesinde 36 yaşındaki Çetin Gençay tarafından öldürülen 25 yaşındaki Feriye Gözüala toprağa verildi. Olayın ardından intihar eden Gençay'ın ağır yaraladığı Hamiyet G.'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Gençay'ın, 3 yıl önce sevgili olduğu ancak birkaç ay önce ayrıldığı Hamiyet G. ile barışmak için yanına gittiği, reddedilince de olayın yaşandığı belirtildi. İşte detaylar…