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Giriş Tarihi: 08.09.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:46

Feriye Gözüala cinayetinde çarpıcı gelişme: Barışma teklifi reddedilince vurmuş!

Mersin'in Tarsus ilçesinde 36 yaşındaki Çetin Gençay tarafından öldürülen 25 yaşındaki Feriye Gözüala toprağa verildi. Olayın ardından intihar eden Gençay'ın ağır yaraladığı Hamiyet G.'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Gençay'ın, 3 yıl önce sevgili olduğu ancak birkaç ay önce ayrıldığı Hamiyet G. ile barışmak için yanına gittiği, reddedilince de olayın yaşandığı belirtildi. İşte detaylar…

DHA
Feriye Gözüala cinayetinde çarpıcı gelişme: Barışma teklifi reddedilince vurmuş!

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde Mersin'de meydana geldi. İşçi olarak çalıştıkları fabrikadan çıkan Hamiyet G. ve arkadaşı Feriye Gözüala servisten indikten sonra yanlarına Çetin Gençay geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti.

Feriye Gözüala cinayetinde çarpıcı gelişme: Barışma teklifi reddedilince vurmuş!

Gözüala, olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hamiyet G. ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan Gençay, 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

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Feriye Gözüala cinayetinde çarpıcı gelişme: Barışma teklifi reddedilince vurmuş!

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Feriye Gözüala'nın cenazesi, Çamlıyayla ilçesindeki Fakılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Feriye Gözüala cinayetinde çarpıcı gelişme: Barışma teklifi reddedilince vurmuş!

'BARIŞMAK İÇİN İŞ YERİNE GİTMİŞ'

Çetin Gençay'ın 3 yıl önce sevgili olduğu, birkaç ay önce de ayrıldığı Hamiyet G. ile konuşup barışmak için yanına gittiği, reddedilince de hem onu hem de yanındaki arkadaşı Feriye Gözüala'yı vurup intihar ettiği belirtildi.

Feriye Gözüala cinayetinde çarpıcı gelişme: Barışma teklifi reddedilince vurmuş!

Tedavisi devam eden Hamiyet G.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Çetin Gençay'ın cenazesinin ise bugün Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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