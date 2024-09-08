Feriye Gözüala cinayetinde çarpıcı gelişme: Barışma teklifi reddedilince vurmuş!

'BARIŞMAK İÇİN İŞ YERİNE GİTMİŞ'

Çetin Gençay'ın 3 yıl önce sevgili olduğu, birkaç ay önce de ayrıldığı Hamiyet G. ile konuşup barışmak için yanına gittiği, reddedilince de hem onu hem de yanındaki arkadaşı Feriye Gözüala'yı vurup intihar ettiği belirtildi.