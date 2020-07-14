FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti! İşte 15 Temmuz 2016'da yaşananlar

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe planının bertaraf edilmesinin üzerinden tam 4 yıl geçti. Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini 15 Temmuz 2016'da açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle engellendi. İşte Türk milletinin bir darbe girişimini tankların önüne geçerek yerle yeksan ettiği ve destan yazdığı 15 Temmuz 2016 günü yaşananlar!