Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

"OLAY GÜNÜ EVE ÇOK YAKINMIŞ"

Yusuf Namlı'nın isminin soruşturmanın ilk aşamalarından itibaren gündeme geldiğini söyleyen Yılmaz, "Biz ilk mahkemeden itibaren onun ismini duyduk. Sanık avukatları kendi müvekkillerini savunurken Yusuf Namlı'nın ismini vermişlerdi. 'O gün oradaydı. Peki o neden tutuklanmıyor, neden sorguya alınmıyor? Biz de ondan şüpheleniyoruz' şeklinde konuşmuşlardı."