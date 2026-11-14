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Giriş Tarihi: 14.11.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 09:43

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

Samsun'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada evine giren kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürülen, ardından cansız bedeni ateşe verilen Fikriye Turgut cinayetinde kırmızı bültenle aranan çoban Yusuf Namlı, Gürcistan'da yakalandı. Gözler yeniden dosyaya çevrilirken, Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz, SABAH'a Namlı ile ilgili tüyler ürperten iddialarda bulundu. Annesinin ölümünden birkaç ay sonra Yusuf Namlı'nın koyun sürüsünü satarak yüklü miktarda parayla Gürcistan'a gittiğini belirten Yılmaz, şüphelinin elinde, yanık izleri bulunduğunu öne sürdü. İşte detaylar…

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Nazrin MALİKOVA
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Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

Samsun'un Terme ilçesinde 21 Mart 2025 tarihinde yaşanan korkunç olayda, 60 yaşındaki Fikriye Turgut, evinde Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada içeri giren kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Boğazı kesilerek öldürülen Turgut'un kolundaki 4 bilezik de saldırganlar tarafından alındı.

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

Şüpheliler, cinayetin ardından kadının cansız bedenini ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Fikriye Turgut'un komşuları olan 39 yaşındaki Mümin U. ile 42 yaşındaki Şuayip U. gözaltına alınarak tutuklandı.

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Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

İki sanık hakkında; "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "kadına karşı kasten öldürme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla dava açıldı. Yargılama sürecinin sonunda Mümin U. ve Şuayip U., üzerlerine atılı suçların işlendiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ÇOBAN GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Davaya ilişkin istinaf süreci devam ederken, dosyanın şüphelilerinden biri olarak gündeme gelen Yusuf Namlı, Gürcistan'da yakalandı.

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

Daha önce Gürcistan'ın Gonio bölgesindeki bir pansiyonda kaldığı belirlenen ve olayla ilgili hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Namlı'nın, Tiflis yönüne hareket ettiği, emniyet güçlerinin koordineli çalışması sonucu yakalandığı bildirildi. Gürcistan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirilmesi için hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

"ANNEM ÖLDÜRÜLDÜKTEN BİRKAÇ AY SONRA GİZLİCE GÜRCİSTAN'A GİTTİ"

SABAH'a konuşan Fikriye Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz, Yusuf Namlı'nın, annesinin ölümünden birkaç ay sonra Gürcistan'a gittiğini belirterek, "Mümin U. ve Şuayip U.'nun beraat etmesinin ardından dosyaya yeni savcı atandı ve köyde çoban olan Yusuf Namlı üzerine yoğunlaştı. Namlı, annem öldürüldükten sonra birkaç ay beklemiş. Önce sürüsünü satmış. Sonra bazı kişilerden borç para almış. Yüklü miktarda parayla ailesine bile haber vermeden Gürcistan'a gitmiş Yurt dışında olduğu için hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardı." dedi.

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

"OLAY GÜNÜ EVE ÇOK YAKINMIŞ"

Yusuf Namlı'nın isminin soruşturmanın ilk aşamalarından itibaren gündeme geldiğini söyleyen Yılmaz, "Biz ilk mahkemeden itibaren onun ismini duyduk. Sanık avukatları kendi müvekkillerini savunurken Yusuf Namlı'nın ismini vermişlerdi. 'O gün oradaydı. Peki o neden tutuklanmıyor, neden sorguya alınmıyor? Biz de ondan şüpheleniyoruz' şeklinde konuşmuşlardı."

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

"Yusuf Namlı olay günü eve çok yakınmış. Yaklaşık 400-500 metre mesafedeymiş. HTS kayıtlarında, telefon kayıtlarında da yaklaşık 40-50 dakika boyunca annemlerin evinin çevresinde görülmüş." ifadelerini kullandı.

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

"ELİNDE YANIKLAR VARMIŞ"

Acılı evlat, Yusuf Namlı hakkında dikkat çeken bir başka ayrıntının da ellerindeki yanık izleri olduğunu öne sürdü.

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

Bu durumun kendisinde soru işaretleri oluşturduğunu ifade eden Aysel Aydemir Yılmaz, "Sağ elinin üst tarafında, parmak aralarında yanıklar varmış. Sanki bir şey damlamış da orayı yakmış gibi izler bulunuyormuş."

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

"Biz 10 ay boyunca katillerin Şuayip ve Mümin olduğunu düşündüğümüz için başka kimseden şüphelenmedik. Bize sürekli bunun hırsızlık olayı olduğu söylendi."

Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!

"BU RESMEN CİNAYET"

"Ama bence bu resmen cinayet. Çünkü sadece bilezikler alınıyor. Küpe alınmıyor, yüzük alınmıyor. Evde başka altınlar ve paralar da var ama onlar da alınmıyor." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GÜRCİSTAN #SAMSUN

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