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Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 09:43
Canice öldürülen Fikriye Turgut’un cesedi yakılmıştı! Acılı evlat SABAH’a konuştu: Annesinin katilini o iz ele verdi!
Samsun'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada evine giren kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürülen, ardından cansız bedeni ateşe verilen Fikriye Turgut cinayetinde kırmızı bültenle aranan çoban Yusuf Namlı, Gürcistan'da yakalandı. Gözler yeniden dosyaya çevrilirken, Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz, SABAH'a Namlı ile ilgili tüyler ürperten iddialarda bulundu. Annesinin ölümünden birkaç ay sonra Yusuf Namlı'nın koyun sürüsünü satarak yüklü miktarda parayla Gürcistan'a gittiğini belirten Yılmaz, şüphelinin elinde, yanık izleri bulunduğunu öne sürdü. İşte detaylar…