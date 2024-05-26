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Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte, nerede?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 01:31
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
01:31
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer almak için mücadeleye devam ediyor. 2 mağlubiyet ve 2 galibiyetle Antalya'da başladıkları serüvenin ikinci etabı ABD'de devam edecek. Peki, Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte? İşte, 2. hafta maç programı…