Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte, nerede?

Filenin Sultanları puan tablosu ve sıralaması 2. hafta mücadeleleri öncesinde gündemde. Filenin sultanları Japonya ve İtalya karşılaşmasından yenilgiye uğrarken, Hollanda ve Fransa karşısında galibiyetle ayrılmayı bildi. İki yenilgi iki galibiyetle puan tablosunda yerini alan Filenin Sultanları Almanya karşısında çıkacağı ilk maça hazırlanıyor. Peki, Türkiye, 2024 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları puan durumu ne, maçlar ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte?