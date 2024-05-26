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Haberler Yaşam Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte, nerede?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 01:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 01:31

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte, nerede?

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer almak için mücadeleye devam ediyor. 2 mağlubiyet ve 2 galibiyetle Antalya'da başladıkları serüvenin ikinci etabı ABD'de devam edecek. Peki, Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte? İşte, 2. hafta maç programı…

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte, nerede?

Filenin Sultanları puan tablosu ve sıralaması 2. hafta mücadeleleri öncesinde gündemde. Filenin sultanları Japonya ve İtalya karşılaşmasından yenilgiye uğrarken, Hollanda ve Fransa karşısında galibiyetle ayrılmayı bildi. İki yenilgi iki galibiyetle puan tablosunda yerini alan Filenin Sultanları Almanya karşısında çıkacağı ilk maça hazırlanıyor. Peki, Türkiye, 2024 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları puan durumu ne, maçlar ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte?

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte, nerede?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI

15 Mayıs: Japonya 3-2 Türkiye

16 Mayıs: Hollanda 1-3 Türkiye

18 Mayıs: İtalya 3-1Türkiye

19 Mayıs Fransa 0-3 Türkiye

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Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte, nerede?

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

1.hafta maçlarının tamamlanmasıyla gözler ABD etabına çevrildi. Filenin SultanlarI, ikinci hafta Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak.

Almanya - Türkiye Milletler Ligi mücadelesi 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte, nerede?

FİLENİN SULTANLARI'NDA HEDEF İLK 8

Millilerimiz, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında karşılaşmalarını Hong Kong'ta oynayacak. Filenin Sultanlarının üçüncü hafta grubunda Çin, Brezilya, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Tayland ve Bulgaristan takımları yer alacak.

Üç haftanın tamamlanmasının ardından puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Finaller 20-23 Haziran 2024 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek.

Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak? Almanya Türkiye maçı hangi tarihte, nerede?

2. HAFTA MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye
31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

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