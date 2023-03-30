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Giriş Tarihi: 30.03.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 06:48

Film gibi dolandırıcılık öyküsü! 20 milyonluk vurgun yapıp parayı gazinoda dansözlerle yediler

Almanya'da ünlü bir ekonomi dergisinin çağrı merkezinde çalışan Hakan Karlıdağ (45) bir süre önce ailesiyle Türkiye'ye dönüş yaptı. Balıkesir'e yerleşen Karlıdağ, yabancı ülkelerde yaşayan ve daha önce çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırılan ekonomistleri, ünlüleri gözüne kestirdi. Şimdiye kadar 400 kişiden yaklaşık 1 milyon Euro toplayan şebekenin bu paralarla Türkiye'de gazino kapatıp, dansözlerle eğlendikleri görüntüler ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Film gibi dolandırıcılık öyküsü! 20 milyonluk vurgun yapıp parayı gazinoda dansözlerle yediler

Almanya'da dünyaya gelen Hakan Karlıdağ, ünlü bir ekonomi dergisinin (Forbes) satış ve pazarlama departmanının çağrı merkezini yönetiyordu.

Film gibi dolandırıcılık öyküsü! 20 milyonluk vurgun yapıp parayı gazinoda dansözlerle yediler

Çok iyi derecede Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Karlıdağ, çağrı merkezinin yönetirken insanların telefonla ne kadar kolay kandırılabileceğini fark etti.

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Film gibi dolandırıcılık öyküsü! 20 milyonluk vurgun yapıp parayı gazinoda dansözlerle yediler

Karlıdağ, kısa süre sonra ailesine çok kazançlı bir iş teklifi aldığını söyleyip, ailesini de ikna ederek Türkiye'ye dönüş yaptı.

Film gibi dolandırıcılık öyküsü! 20 milyonluk vurgun yapıp parayı gazinoda dansözlerle yediler

Çalıştığı şirketin telefon datasının bir kopyasını da alan Karlıdağ, Balıkesir Akçay'da bir yazlığa yerleşti.

Film gibi dolandırıcılık öyküsü! 20 milyonluk vurgun yapıp parayı gazinoda dansözlerle yediler

Dergiye üye olan ünlüleri, borsacıları, ekonomistleri ve ortalama yatırımcıları gözüne kestiren Karlıdağ, derginin internet sitelerine dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıcı reklamlar vererek, 'böyle sorunlar yaşadığınızda bizi arayın' dedi.

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