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Film gibi dolandırıcılık öyküsü! 20 milyonluk vurgun yapıp parayı gazinoda dansözlerle yediler
Giriş Tarihi: 30.03.2023 06:46
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
06:48
Film gibi dolandırıcılık öyküsü! 20 milyonluk vurgun yapıp parayı gazinoda dansözlerle yediler
Almanya'da ünlü bir ekonomi dergisinin çağrı merkezinde çalışan Hakan Karlıdağ (45) bir süre önce ailesiyle Türkiye'ye dönüş yaptı. Balıkesir'e yerleşen Karlıdağ, yabancı ülkelerde yaşayan ve daha önce çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırılan ekonomistleri, ünlüleri gözüne kestirdi. Şimdiye kadar 400 kişiden yaklaşık 1 milyon Euro toplayan şebekenin bu paralarla Türkiye'de gazino kapatıp, dansözlerle eğlendikleri görüntüler ortaya çıktı.