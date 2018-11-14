Filmleri aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Doğduğuna pişman etti

Fotoğraflardan da görüleceği üzere dilekçeyi görünce, kendisine ait 200 aboneli bir kanal üzerine anlaşmışız gibi davranıp, aklınca dolandırıcılık yapmadığının sahte delilini oluşturmaya çalıştı ve beni tekrar engelledi. Şüphesiz ki gördüğüm en az gelişmiş dolandırıcıydı.

Sonrasında ofisten eve geldim ve aklıma acaba mail adresinin şifresi de aynı mı diye kontrol etmek geldi ve pat! şifreler aynıydı. Mail adresi Emir Ulusoy adına kayıtlı bir hesaptı. Mail adresini incelediğimde dolandırıcılık yaptığı instagram ve facebook adreslerinin de bu maile bağlı olduğunu fark ettim. Aynı zamanda facebook şifresi de aynıydı. Facebook adresine girdim ve manzara müthişti. 2016 yılından bu yana yüzlerce kişiyi dolandırmış ve dolandırmaya kalkmıştı. Ben mesajların hepsini okuyamadım fakat delil olması bakımından bazı ekran görüntüleri aldım. Çünkü bu kadar fazla kişiyi dolandırmak için 2016'dan beri sabah 8 akşam 5 mesai yapıp insanlarla yazışması gerekirdi. Facebook adresinden dolandırdığı ve dolandırmaya çalıştığı kişilerden bazı ekran görüntülerini aşağıya koyuyorum. Şahıs birçok yöntemle dolandırıcılık yapıyordu. Şikeli iddia kuponu sattığını iddia ediyor, clash of clans oyun karakteri, metin 2 karakteri, takipçili instagram hesapları, youtube kanalları,let go, Birçok yöntem kullanıyordu.