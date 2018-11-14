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Filmleri aratmayan hikayesi! Doğduğuna pişman etti

Giriş Tarihi: 14.11.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 20:35
Filmleri aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Doğduğuna pişman etti

Bir kullanıcısı, internette gördüğü 15 bin takipçili bir YouTube hesabını satın almak isteyince olaylar gelişmeye başladı.
Şimdi olayı dolandırıcıyı doğduğuna pişman eden bu arkadaşın ağzından dinleyelim..

Filmleri aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Doğduğuna pişman etti

İnternette dolanırken bir ilan karşıma çıktı, 15 bin aboneli bir youtube kanalının satış ilanı. Açmayı düşündüğüm bir kanal için kullanabileceğimi düşündüm. Meblanın düşük olması beni şüphelendirdi fakat en fazla 150,00 TL kaybederim diyerek, kanalı almaya karar verdim. İlanın fotoğrafı budur.

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Filmleri aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Doğduğuna pişman etti

Whatsapptan hesap bilgilerini alıp, eft yaptım. Bir kullanıcı adı ve şifre gönderdi lakin hatalı şifre uyarısı aldım. Bildirmek için whatsappa geri döndüğümde profil fotoğrafı kayboldu. Yani beni engellemişti. Tahmin ettiğim gibi dolandırıcı çıktı.

Filmleri aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Doğduğuna pişman etti

Bir dilekçe hazırlayıp birazcık da korkutma amaçlı fotoğrafını çekip kendisine gönderdim. Tabi bunu iş yerimden arkadaşımın bir telefonundan yaptım. Çünkü beni engellemişti.

Filmleri aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Doğduğuna pişman etti

Fotoğraflardan da görüleceği üzere dilekçeyi görünce, kendisine ait 200 aboneli bir kanal üzerine anlaşmışız gibi davranıp, aklınca yapmadığının sahte delilini oluşturmaya çalıştı ve beni tekrar engelledi. Şüphesiz ki gördüğüm en az gelişmiş dolandırıcıydı.
Sonrasında ofisten eve geldim ve aklıma acaba mail adresinin şifresi de aynı mı diye kontrol etmek geldi ve pat! şifreler aynıydı. Mail adresi Emir Ulusoy adına kayıtlı bir hesaptı. Mail adresini incelediğimde dolandırıcılık yaptığı instagram ve facebook adreslerinin de bu maile bağlı olduğunu fark ettim. Aynı zamanda facebook şifresi de aynıydı. Facebook adresine girdim ve manzara müthişti. 2016 yılından bu yana yüzlerce kişiyi dolandırmış ve dolandırmaya kalkmıştı. Ben mesajların hepsini okuyamadım fakat delil olması bakımından bazı ekran görüntüleri aldım. Çünkü bu kadar fazla kişiyi dolandırmak için 2016'dan beri sabah 8 akşam 5 mesai yapıp insanlarla yazışması gerekirdi. Facebook adresinden dolandırdığı ve dolandırmaya çalıştığı kişilerden bazı ekran görüntülerini aşağıya koyuyorum. Şahıs birçok yöntemle dolandırıcılık yapıyordu. Şikeli iddia kuponu sattığını iddia ediyor, clash of clans oyun karakteri, metin 2 karakteri, takipçili instagram hesapları, youtube kanalları,let go, Birçok yöntem kullanıyordu.

Filmleri aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Doğduğuna pişman etti
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Filmleri aratmayan dolandırıcılık hikayesi! Doğduğuna pişman etti
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