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Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 12:21

Filmleri aratmayan tatbikat nefesleri kesti!

Ankara'da gerçekleştirilen tatbikat filmleri aratmayan görüntülere sahne oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinasyonunda uçak kazası tatbikatı yapıldı. İşte nefesleri kesen görüntüler...

Filmleri aratmayan tatbikat nefesleri kesti!

DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce "Geniş Katılımlı Acil Durum Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği inişe geçen bir uçak, pist başlangıç kısmına düştü.

Filmleri aratmayan tatbikat nefesleri kesti!

Uçağın motorlarında çıkan yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kimyevi toz ve köpük kullanılarak söndürüldü.

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Filmleri aratmayan tatbikat nefesleri kesti!

AFAD ekiplerince de Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı uçakta taşınan tehlikeli maddeye müdahalede bulunuldu ve çevreden uzaklaştırıldı.

Filmleri aratmayan tatbikat nefesleri kesti!

Kimyasal maddeye maruz kalan 2 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) personeli ve 2 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Filmleri aratmayan tatbikat nefesleri kesti!

Uçakta mahsur kalanlar AFAD, UMKE ve jandarma arama kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarılarak, alanda kurulan sahra çadırında yapılan müdahalenin ardından ambulanslara taşındı

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