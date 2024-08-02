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Giriş Tarihi: 02.08.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:30

FINDIK ALIM FİYATI 2024: TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık yevmiyesi kaç TL? İşte Levant ve Giresun rakamları

Fındık alım fiyatı 2024 belli oldu. Fındık hasat dönemine kısa bir süre kala fındık fiyatı 2024 araştırmaları başladı. Fındıkla ilgilenen ve fındığı olan vatandaşlar, bu seneki fındık fiyatlarını mercek altına aldı. Aynı zamanda fındık yevmiyesi de vatandaşlar tarafından merak bekleniyor. Peki Fındık fiyatı 2024 kilosu kaç TL? TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık fiyatları kaç TL? Fındık yevmiyesi ne kadar? İşte Levant ve Giresun rakamları

FINDIK ALIM FİYATI 2024: TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık yevmiyesi kaç TL? İşte Levant ve Giresun rakamları

Fındık alım fiyatları açıklandı. Fındık işiyle uğraşan vatandaşların beklediği fiyatlar Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. Geçen sene fındık fiyatları Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak açıklanmıştı. Bu yıl fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

FINDIK ALIM FİYATI 2024: TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık yevmiyesi kaç TL? İşte Levant ve Giresun rakamları

SON DAKİKA FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU!

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı. Buna göre levant kalite için 133 TL, Giresun kalite 135 TL belirlendi.

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FINDIK ALIM FİYATI 2024: TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık yevmiyesi kaç TL? İşte Levant ve Giresun rakamları

FINDIK YEVMİYESİ 2024 NE KADAR?

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 666,75 lira olarak belirlendi.

FINDIK ALIM FİYATI 2024: TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık yevmiyesi kaç TL? İşte Levant ve Giresun rakamları

TMO'DAN YAPILAN AÇIKLAMADA:

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir.Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

FINDIK ALIM FİYATI 2024: TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık yevmiyesi kaç TL? İşte Levant ve Giresun rakamları

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun."

SON DAKİKA