Giriş Tarihi: 02.08.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
16:30
FINDIK ALIM FİYATI 2024: TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık yevmiyesi kaç TL? İşte Levant ve Giresun rakamları
Fındık alım fiyatı 2024 belli oldu. Fındık hasat dönemine kısa bir süre kala fındık fiyatı 2024 araştırmaları başladı. Fındıkla ilgilenen ve fındığı olan vatandaşlar, bu seneki fındık fiyatlarını mercek altına aldı. Aynı zamanda fındık yevmiyesi de vatandaşlar tarafından merak bekleniyor. Peki Fındık fiyatı 2024 kilosu kaç TL? TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık fiyatları kaç TL? Fındık yevmiyesi ne kadar? İşte Levant ve Giresun rakamları