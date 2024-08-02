FINDIK ALIM FİYATI 2024: TMO fındık fiyatları belli oldu mu,2024 Fındık yevmiyesi kaç TL? İşte Levant ve Giresun rakamları

Fındık alım fiyatları açıklandı. Fındık işiyle uğraşan vatandaşların beklediği fiyatlar Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. Geçen sene fındık fiyatları Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak açıklanmıştı. Bu yıl fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?