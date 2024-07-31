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Giriş Tarihi: 31.07.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:54

Fındık Alım Fiyatları 2024 | TMO fındık fiyatı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, Giresun-levant taban fiyatları ne kadar?

Fındık alım fiyatları 2024 yılı için üreticilerin radarına girdi. Ağustos ayında başlayan hasat öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık taban fiyatları belli olacak. Geçtiğimiz sene kg başında levant 82,50, Giresun 84 lira olarak açıklanmıştı. Fındık fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak merak ediliyor. Üreticinin bekleyişi başladı. Peki; fındık alım fiyatları ne zaman açıklanacak, kaç TL olur? İşte, detaylar...

Fındık Alım Fiyatları 2024 | TMO fındık fiyatı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, Giresun-levant taban fiyatları ne kadar?

Fındık altım fiyatları 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsülleri Ofisi görüşmeleri sonucunda belirleniyor. Ağustos ayında başlaması beklenen hasat öncesinde rakam bekleniyor. Levant, Giresun fındık taban fiyatları tek tek araştırılıyor. Üreticilerle birlikte alıcılar da araştırmalara hız kazandırdı. Peki; TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu, ne kadar olacak?

Fındık Alım Fiyatları 2024 | TMO fındık fiyatı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, Giresun-levant taban fiyatları ne kadar?

FINDIK ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları 2024 açıklaması henüz gelmedi. Fındık hasadı sahil kesiminde 4 Ağustos, orta kesimde 10 Ağustos ve yüksek kesimde 17 Ağustos'ta başlayabilir.

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Fındık Alım Fiyatları 2024 | TMO fındık fiyatı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, Giresun-levant taban fiyatları ne kadar?

2024 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

0-250 rakım arası sahil kesiminde 4 Ağustos tarihinde beklenen fındık hasadı öncesinde yeni rakamın gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl alım fiyatları 7 Ağustos tarihinde üreticiler ile buluşmuştu.

Fındık Alım Fiyatları 2024 | TMO fındık fiyatı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, Giresun-levant taban fiyatları ne kadar?

İŞTE GEÇEN YILIN FINDIK FİYATI 2024

  • Giresun kalite kabuklu fındık için 84,00 TL/Kg,
  • Levant kalite kabuklu fındık için 82,50 TL/Kg,
  • Sivri kalite kabuklu fındık için 80,00 TL/Kg,
  • Standart dışı kabuklu fındık için 75,00 TL/Kg
Fındık Alım Fiyatları 2024 | TMO fındık fiyatı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, Giresun-levant taban fiyatları ne kadar?
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