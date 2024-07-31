Giriş Tarihi: 31.07.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
11:54
Fındık Alım Fiyatları 2024 | TMO fındık fiyatı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, Giresun-levant taban fiyatları ne kadar?
Fındık alım fiyatları 2024 yılı için üreticilerin radarına girdi. Ağustos ayında başlayan hasat öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık taban fiyatları belli olacak. Geçtiğimiz sene kg başında levant 82,50, Giresun 84 lira olarak açıklanmıştı. Fındık fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak merak ediliyor. Üreticinin bekleyişi başladı. Peki; fındık alım fiyatları ne zaman açıklanacak, kaç TL olur? İşte, detaylar...