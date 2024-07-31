Fındık Alım Fiyatları 2024 | TMO fındık fiyatı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, Giresun-levant taban fiyatları ne kadar?

Fındık altım fiyatları 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsülleri Ofisi görüşmeleri sonucunda belirleniyor. Ağustos ayında başlaması beklenen hasat öncesinde rakam bekleniyor. Levant, Giresun fındık taban fiyatları tek tek araştırılıyor. Üreticilerle birlikte alıcılar da araştırmalara hız kazandırdı. Peki; TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu, ne kadar olacak?