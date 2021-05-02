Fırınlar saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı, ekmek almaya gitmek serbest mi?

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.
BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?
Unlu mamül satışçısı ve ekmek almak isteyen vatandaşlar tarafından fırınların çalışma saatleri araştırılıyor. Yasak sürecinde belli saatlerde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şu an da olduğu gibi tam kapanma sürecinde de fırınlar açık olacak.