SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs’a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 13-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli ürün listesi yayımlandı. Bir hafta sürecek kampanya kapsamında, temel ihtiyaç ürünlerinde cazip fiyatlar sunuluyor. Tavuk ürünleri, peynir çeşitleri, temizlik malzemeleri, şampuan ve saç kremi gibi pek çok üründe indirim fırsatları market raflarında yerini aldı. İşte 13-19 Mayıs Tarım Kredi güncel aktüel kataloğu ve ürün fiyatları…