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Haberler Yaşam SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs'a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:49

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs'a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimli ürünler 13-19 Mayıs aktüel kataloğuyla satışa çıkıyor. 19 Mayıs'a kadar zincir marketlerde alışveriş tutkunlarını mutlu edecek fiyatlarda temel gıdadan, deterjanlara birçok yıldız ürün sepetleri dolduracak. Bu haftanın yıldızları arasında peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan ve yüzey temizleyiciler yer alıyor. İşte, 13-19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs’a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 13-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli ürün listesi yayımlandı. Bir hafta sürecek kampanya kapsamında, temel ihtiyaç ürünlerinde cazip fiyatlar sunuluyor. Tavuk ürünleri, peynir çeşitleri, temizlik malzemeleri, şampuan ve saç kremi gibi pek çok üründe indirim fırsatları market raflarında yerini aldı. İşte 13-19 Mayıs Tarım Kredi güncel aktüel kataloğu ve ürün fiyatları…

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs’a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...

13-19 MAYIS 2025 TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

Çayı 1 KG : 199,00 TL
Demlik Poşet Çay, 100'lü (1 alana 1 bedava) : 109,90 TL
Tavuk Baget Çeşitleri : 99,00 TL
Et ve Süt Donuk Tavuk : 78,00 TL
Fileto Tavuk, KG : 79,00 TL
Süt, 1 L : 28,90 TL
Ayran, 1500 ML : 37,50 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir Çeşitleri, 525 G : 149,00 TL
Bergama Tulumu Peyniri, 400 G : 129,00 TL
Tahin, 600 G : 89,50 TL

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SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs’a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ
Baldo Pirinç, 5 KG : 375,00 TL
Tuvalet Kağıdı, 40'lı : 239,90 TL
Makarna Çeşitleri (Tel Şehriye, Burgu, Fiyonk vb.), 500 G : 11,95 TL
Mısır, 3x150 G : 54,90 TL
Kavrulmuş Fındık İçi, 500 G : 249,90 TL
Sütlü Fındık Kreması (%25 Fındık), 500 G : 94,50 TL

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs’a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...

Çayı, 1 KG : 199,00 TL

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs’a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...

Demlik Poşet Çay, 100'lü (1 alana 1 bedava) : 109,90 TL