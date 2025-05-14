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SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs'a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:49
SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 19 Mayıs'a kadar fırsatlar: peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan...
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimli ürünler 13-19 Mayıs aktüel kataloğuyla satışa çıkıyor. 19 Mayıs'a kadar zincir marketlerde alışveriş tutkunlarını mutlu edecek fiyatlarda temel gıdadan, deterjanlara birçok yıldız ürün sepetleri dolduracak. Bu haftanın yıldızları arasında peynir çeşitleri, sıvı deterjan, süt, ton balığı, şampuan ve yüzey temizleyiciler yer alıyor. İşte, 13-19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi