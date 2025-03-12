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FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
16:14
FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?
Ramazan yaklaşırken, bu yılın fitre miktarı belirlendi. Yardımlaşma ve dayanışma ayının önemli bir parçası olan fitre, Ramazan ayı boyunca verilmesi gerekmektedir. En az 80,18 gram altın veya buna denk mal varlığına sahip olan Müslümanlar için fitre vermek vacip kabul edilir. Diğer ismiyle fıtır sadakası bu ayda yardımlaşmanın önemini vurgular. Peki, 2025 fitre miktarı ne kadar, hangi tarihlerde verilir? İşte Diyanet tarafından belirlenen rakam…