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Haberler Yaşam FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 16:14

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

Ramazan yaklaşırken, bu yılın fitre miktarı belirlendi. Yardımlaşma ve dayanışma ayının önemli bir parçası olan fitre, Ramazan ayı boyunca verilmesi gerekmektedir. En az 80,18 gram altın veya buna denk mal varlığına sahip olan Müslümanlar için fitre vermek vacip kabul edilir. Diğer ismiyle fıtır sadakası bu ayda yardımlaşmanın önemini vurgular. Peki, 2025 fitre miktarı ne kadar, hangi tarihlerde verilir? İşte Diyanet tarafından belirlenen rakam…

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fitre, yani fıtır sadakası hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Mezheplere göre farklılık gösterse de fitrenin temel amacı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktır. Maddi durumu yerinde olan Müslümanlar için vacip kabul edilen bu sadaka, dayanışma ruhunu pekiştirir. Peki, 2025 yılı için fitre miktarı ne kadar, kimler fitre alabilir ve nasıl verilir?

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

DİYANET 2025 FİTRE BEDELİNİ DUYURDU!

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

2025 RAMAZAN FİTRE MİKTARI KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?
2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)