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Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini duyurdu! Dikkat çeken detaylar: Listenin ilk sırasında...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:50
Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini duyurdu! Dikkat çeken detaylar: Listenin ilk sırasında...
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini açıkladı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listenin ilk sırasında yer alan ilimiz birçok kişiyi şaşırttı. Peki listenin ilk sırasında hangi il var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri...