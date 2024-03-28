Forbes, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini duyurdu! Dikkat çeken detaylar: Listenin ilk sırasında...

Finans, endüstri, yatırım ve pazarlama ağırlıklı konular içeren dünyaca ünlü Forbes dergisi, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini açıkladı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listenin ilk sırasında yer alan ilimiz birçok kişiyi şaşırttı. Peki listenin ilk sırasında hangi il var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri...