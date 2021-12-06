F1’de hangi pilot kazandı - birinci oldu? Formula 1 Arabistan GP’sini kim kazandı?

En prestijli motorsporları arasında yer alan Formula 1 'in Suudi Arabistan'da yapılan Grand Prix'i, F1 tarihine geçecek mücadelelere sahne oldu. Takımlar ve pilotlar klasmanında değerlendirilen yarışların bir sonraki durağı Abu Dhabi olacak. Rekabet ateşinin hiç sönmediği yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen'e arkasından çarparak yarışı izleyenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. Öte yandan yarışı kazanan pilotu ve tüm detayları merak edenler yoğun şekilde "Formula 1 Arabistan GP'sini kim kazandı hangi pilot, birinci oldu?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan F1 Arabistan GP'sini kim kazandı hangi pilot, birinci oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.