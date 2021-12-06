F1’de hangi pilot kazandı - birinci oldu? Formula 1 Arabistan GP’sini kim kazandı?

Yarışa ilk sıradan başlayan Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki çekişme, yarış boyu devam etti. Mick Schumacher, Sergio Perez, Nikita Mazepin, George Russell ve Sebastian Vettel'in araçlarının kaza yaptığı ve söz konusu pilotların diskalifiye olduğu yarış, bu nedenle birçok kez kırmızı bayrakla durduruldu.