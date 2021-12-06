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Haberler Yaşam F1’de hangi pilot kazandı - birinci oldu? Formula 1 Arabistan GP’sini kim kazandı?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 01:29 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 07:04

F1’de hangi pilot kazandı - birinci oldu? Formula 1 Arabistan GP’sini kim kazandı?

En prestijli motorsporları arasında yer alan Formula 1 'in Suudi Arabistan'da yapılan Grand Prix'i, F1 tarihine geçecek mücadelelere sahne oldu. Takımlar ve pilotlar klasmanında değerlendirilen yarışların bir sonraki durağı Abu Dhabi olacak. Rekabet ateşinin hiç sönmediği yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen'e arkasından çarparak yarışı izleyenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. Öte yandan yarışı kazanan pilotu ve tüm detayları merak edenler yoğun şekilde "Formula 1 Arabistan GP'sini kim kazandı hangi pilot, birinci oldu?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan F1 Arabistan GP'sini kim kazandı hangi pilot, birinci oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

F1’de hangi pilot kazandı - birinci oldu? Formula 1 Arabistan GP’sini kim kazandı?

Formula 1 Arabistan Grand Prix'i tarihe geçecek anlara sahne oldu. Red Bull pilotu Max Verstappen ile Hamilton arasında geçen kıyasıya mücadele yarışı izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatırken iki pilot arasındaki düellonun kazananını öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "Formula 1 Arabistan GP'sini kim kazandı hangi pilot, birinci oldu?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

FORMULA 1 ARABİSTAN GP'SİNİ KİM KAZANDI HANGİ PİLOT, BİRİNCİ OLDU?

F1 Suudi Arabistan GP'sini kazanan pilot ve efsane yarıştan detaylar şöyle;

F1’de hangi pilot kazandı - birinci oldu? Formula 1 Arabistan GP’sini kim kazandı?

F1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX'SİNİ HAMİLTON KAZANDI

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

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F1’de hangi pilot kazandı - birinci oldu? Formula 1 Arabistan GP’sini kim kazandı?

Büyük bir heyecana sahne olan sezonun 21. mücadelesi, Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapıldı.

F1’de hangi pilot kazandı - birinci oldu? Formula 1 Arabistan GP’sini kim kazandı?

Yarışa ilk sıradan başlayan Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki çekişme, yarış boyu devam etti. Mick Schumacher, Sergio Perez, Nikita Mazepin, George Russell ve Sebastian Vettel'in araçlarının kaza yaptığı ve söz konusu pilotların diskalifiye olduğu yarış, bu nedenle birçok kez kırmızı bayrakla durduruldu.

F1’de hangi pilot kazandı - birinci oldu? Formula 1 Arabistan GP’sini kim kazandı?

Yeniden yapılan başlangıçlarda Hamilton ile Verstappen'in araçları, birçok kez birbirini geçti. Bu anların birinde, Hollandalı pilot, yarış sırasında aracını pist dışına taşıyarak Hamilton'ı geçtiği gerekçesiyle 5 saniye cezası aldı ve bu cezanın yardımıyla rakibini geride bırakan Hamilton, rakibinden daha az hata yaparak yarışı ilk sırada tamamladı.

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