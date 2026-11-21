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Formula 1 Las Vegas GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 yarış takvimi 2026
Giriş Tarihi: 21.11.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 14:49
Formula 1 Las Vegas GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 yarış takvimi 2026
Formula 1 Las Vegas GP heyecanı ABD'nin Nevada eyaletinde başlıyor. Sezonun bitimine üç yarış kala gözler Las Vegas Cadde Pisti'ndeki gece mücadelesine çevrildi. Motor sporları tutkunları kritik yarışın tarihini, Türkiye saati ile başlangıç vaktini, canlı yayın kanalını ve güncel 2026 F1 yarış takvimini araştırıyor.