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Haberler Yaşam Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:22

Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Türkler tarih boyunca konar-göçer bir hayat sürdükleri için Orta Asya'da başlayan yaşamları pekçok coğrafyada devam etti. Konar-göçer yaşamları nedeniyle günümüze eski Türk boylarından çok sayıda eser kalmasa da, 111 yıl sonra fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunuyor. İşte o görüntüler...

Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında, Türk dünyasındaki yaşama dair bir albüm ortaya çıktı.

Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Başkanlıkta özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.

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Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Albümde Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Sayan-Altaylar, Karakaslar, Tuvalar, Altaylar, Yakutlar, Kazaklar, Karakırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Tatarları, Karaçaylar, Kumuklar, Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Kazan Tatarları gibi Türk boylarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor.

Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

İşte bir asır sonra ortaya çıkan o fotoğraflar...

Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi
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