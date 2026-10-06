Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 14:24

Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

Yeryüzü, doğanın mucizesi sayılan binlerce farklı canlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak bazı canlılar var ki sahip oldukları minik bedenleri, masum bakışları ve kendilerine özgü alışkanlıklarıyla ilk bakışta kalpleri fethetmeyi başarıyor. İşte sadece fotoğraflarına bakarak mutluluk veren dünyanın en sevimli 10 hayvanı ve sıra dışı özellikleri…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

Doğanın renkli dünyasında bazı hayvanlar, sahip oldukları sempatik fiziksel detaylar ve oyuncu tavırlarıyla diğer türlerden kolayca ayrılıyor. Doğaseverler tarafından hazırlanan dünyanın en sevimli hayvanları listesi ve tatlılıklarının ardındaki şaşırtıcı becerileri açıklandı.

Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

PİKA

Kuzey Amerika'nın kayalık dağlarında yaşayan Pika, tavşanların küçük ve yuvarlak hatlı bir akrabası. Tombul vücutları ve minik kulaklarıyla çizgi film karakterlerini andıran pikalar, göründükleri kadar masum olmayabiliyorlar. Kış için hummalı bir şekilde yemek biriktiren çalışkan pikaların yanında, komşularının zulasından pervasızca yemek çalan "arsız" pika bireylerine rastlamak da mümkün.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

AKSOLOTL (AXOLOTL)

Hayatının tamamını su altında geçiren bir semender türü olan Aksolotl, kafasının yanındaki tüylü solungaçları ve yüzündeki hafif tebessümle tamamen kendine has bir sevimliliğe sahip. Tabii bir de kopan uzuvlarını ve hatta organlarını tamamen yenileyebilme yetenekleri var ki, bu da onları sadece sevimli değil, aynı zamanda büyüleyici kılıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

KIZIL PANDA

Oyuncak ayıları andıran kızıl kürkleri, halkalı pofuduk kuyrukları ve sevimli yüzleriyle Kızıl Panda, Asya'nın dağlık ormanlarında ömrünün yarısını uyuyarak geçiriyor. Temelde bambuyla beslenseler de Dev Pandaların aksine diyetlerinde meyve, kuruyemiş ve yumurta gibi çeşitliliklere de yer veriyorlar. Gizlenmeyi çok sevdikleri için onları doğal ortamlarında görmek oldukça zor.

Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

ŞEKER PLANÖRÜ

Endonezya ve Avustralya civarında yaşayan bu küçük possum türü, adından da anlaşılacağı üzere ağaçlar arasında uzun mesafeleri süzülerek (glide) geçebiliyor. Tatlı meyve özlerini ve çiçek nektarlarını yemeyi çok seven bu gececil canlıların iri gözleri, karanlıkta yollarını bulmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca son derece sosyal olan şeker planörleri, doğada 40 üyeye varan kalabalık koloniler halinde yaşıyorlar.

Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

GALAGO (ÇALI BEBEĞİ)

İnsan bebeğinin ağlamasına benzeyen sesleri nedeniyle "Çalı Bebeği" olarak da anılan Galagolar, iri gözleriyle sevimli birer uzaylıyı andırıyor. Bu kocaman gözler, onların karanlıkta harika görmelerini sağlayan en büyük avantajları. Kulaklarını birbirinden bağımsız olarak hareket ettirerek avlarının yerini tespit edebilen bu küçük primatlar, tek bir sıçrayışta 5 metreden fazla uzağa atlayabiliyorlar.

Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

KUOKKA

Avustralya'nın Rottnest Adası'nda yaşayan ve her an selfie çekilmeye hazırmış gibi duran Kuokka, haklı olarak "dünyanın en mutlu hayvanı" unvanını taşıyor. Yüzlerindeki sabit gülümseme ve dost canlısı karakterleriyle bilinen bu gececil keseli canlılar, aslında kanguruların yakın akrabası. Bir ev kedisi boyutlarında olan kuokkalar, en sevdikleri yaprakları yiyebilmek için ağaçlara tırmanma konusunda da oldukça yetenekliler.

Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

PANDA

Panda, devasa kof vücudu ve sakar hareketleriyle insanı ilk bakışta kendine aşık ediyor. Ayı ailesine mensup olmalarına rağmen diyetlerinin neredeyse tamamı bambudan oluşuyor. Günde 35 kilogramdan fazla bambu tüketen bu sevimli devler, bu lifli beslenme programı yüzünden günde tam 40 defaya yakın dışkılayabiliyor. Ayrıca bilek kemiklerinin evrimleşmesiyle oluşan "yalancı başparmakları" sayesinde bambuları bir insan gibi kavrayıp tırmanabiliyorlar.

Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

PAS LEKELİ KEDİ

Ortalama 1 kg ağırlığı ve 50 cm uzunluğu ile ev kedilerinden bile çok daha küçük olan bu tür, dünyanın en küçük kedilerinden biri. Hindistan, Sri Lanka ve Nepal'in sık ormanlarında gizlenerek yaşayan bu büyüleyici canlıların nesli, ne yazık ki yaşam alanı kaybı nedeniyle tehlike altında.

Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

ADÉLİE PENGUENİ

Antarktika'nın buzlu sahillerinde boy gösteren Adélie pengueni, dışarıdan bakıldığında ne kadar tatlı görünse de aslında penguen dünyasının en dişli avcılarından biri. Kendisinden çok daha büyük yırtıcılara (ve hatta insanlara) meydan okuyabilecek kadar agresif ve cesur olabiliyorlar. Saatte 14 km hıza ulaşan harika birer yüzücü olan bu tür, adını Fransız kâşif Jules Dumont d'Urville'in eşi Adéle'den alıyor.

Fotoğraflarına bakmak bile mutluluk veriyor! Dünyanın en sevimli 10 hayvanı belli oldu!

ÇÖL TİLKİSİ

Kuzey Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerinde yaşayan Fennec tilkisi, dünyanın en küçük tilki türü olma özelliğini taşıyor. Bu canlıyı bu kadar sevimli kılan en belirgin özelliği ise vücuduna oranla kocaman olan kürklü kulakları. Gündüzleri kavurucu çöl sıcağından korunmak için derin yeraltı sığınaklarında saklanan bu ufaklıklar, geceleri avlanmaya çıkıyor. O devasa kulaklar ise sadece sevimli görünmeye değil, vücut ısılarını dışarı atarak serin kalmalarına da yarıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA