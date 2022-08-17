Haberler Yaşam Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Seni bekliyorum!

Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:36

Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Seni bekliyorum!

Ankara'da Hassas bölgeleri koruma şubesinde görevli bir polisin yabancı uyruklu 5 kadını zorla tutarak fuhuş ve insan ticareti yaptığı belirlerdi. Ankara Emniyeti tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında gözaltına alınan polis memuru G.K. tutuklandı. Zorla çalıştırdığı yabancı uyrukluların pasaportlarını alan 'Burada çalışmazsanız size ekmem yedirtmem, buralar benden sorulur' diyerek tehdit eden polisin, yabancı uyruklu sevgilisi M.S. isimli kadına da müşterilerinin telefonlarına bakmakla görevlendirdiği ortaya çıktı.