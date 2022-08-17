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Haberler Yaşam Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Seni bekliyorum!
Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:36

Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Seni bekliyorum!

Ankara'da Hassas bölgeleri koruma şubesinde görevli bir polisin yabancı uyruklu 5 kadını zorla tutarak fuhuş ve insan ticareti yaptığı belirlerdi. Ankara Emniyeti tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında gözaltına alınan polis memuru G.K. tutuklandı. Zorla çalıştırdığı yabancı uyrukluların pasaportlarını alan 'Burada çalışmazsanız size ekmem yedirtmem, buralar benden sorulur' diyerek tehdit eden polisin, yabancı uyruklu sevgilisi M.S. isimli kadına da müşterilerinin telefonlarına bakmakla görevlendirdiği ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu
Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Seni bekliyorum!

Ankara'da Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.'nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Seni bekliyorum!

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturmada, G.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takiple adım adım izlendi.

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Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Seni bekliyorum!

Yapılan çalışma sonucunda, G.K.'nin Öveçler mahallesinde bulunan 2 farklı evde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kadını fuhşa zorladığı tespit edildi.

Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Seni bekliyorum!

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.E, H.M, A.Z, S.K ve yabancı uyruklu M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Fuhuş çetesi lideri polis çıktı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Seni bekliyorum!

A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.

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