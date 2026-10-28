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Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 19:20
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...
Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen ve 18 şüphelinin tutuklandığı fuhuş operasyonuyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin banka hesaplarında 148 milyon 475 bin TL para hareketliliği tespit edilirken, kadınların çoğunlukla kiralık araç kullanan şoförler aracılığıyla erkeklerin adreslerine götürülüp getirildiği, bu kişilerden ulaşım ücreti de alındığı belirtildi.