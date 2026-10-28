Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

148 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de mali incelemeler oldu. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 TL 20 kuruşluk para hareketliliği olduğu tespit edildi.