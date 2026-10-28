Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 19:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 19:20

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen ve 18 şüphelinin tutuklandığı fuhuş operasyonuyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin banka hesaplarında 148 milyon 475 bin TL para hareketliliği tespit edilirken, kadınların çoğunlukla kiralık araç kullanan şoförler aracılığıyla erkeklerin adreslerine götürülüp getirildiği, bu kişilerden ulaşım ücreti de alındığı belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
  • ABONE OL
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, para karşılığı cinsel ilişki amacıyla yerli ve yabancı çok sayıda kadının kente getirildiği, otel, apart ve evlerde konaklatıldığı belirlendi.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

23 Ekim tarihinde Eskişehir, İstanbul, Ankara, Kastamonu ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR ŞOKE ETTİ

Soruşturma kapsamında mağdur olarak ifadesi alınan Fas uyruklu N.E.H., 2021 yılında ülkeye geldiğini ve ismini hatırlamadığı Özbekistan uyruklu bir kadın aracılığıyla 'Gürcan Otomotiv' rumuzlu hat kullanan şahısla görüştüğünü belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

N.E.H., bu şahsın kendisinin bulduğu müşterilerle para karşılığında cinsel ilişkiye gireceğini, müşterileri kendisinin araçla götürüp getireceğini ve kazancın yarısını vereceğini söylediğini aktardı.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

Ayrıca 24 Nisan 2026'da 'SELEN' rumuzlu ilanla, 7 Mayıs 2026'da ise 'Selin' rumuzlu ilanla internet üzerinden müşteri arayan yabancı uyruklu kadınların otelde müşteriye giderken yakalandıkları kaydedildi.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

Dosyadaki şüphelilerden M.T. ise ifadesinde, WhatsApp yazışmalarındaki konumların 'Alberto' isimli kişinin bayanları müşteriye götürmesi için gönderdiği adresler olduğunu öne sürdü.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

M.T., hiçbir bayana müşteri bulmadığını, müşterilerin Alberto isimli WhatsApp grubundan geldiğini ve konumlara taşıma işi yaptığını iddia etti.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

WHATSAPP GRUPLARI VE FİYAT LİSTELERİ

Soruşturma dosyasındaki dijital incelemelerde, internet sitelerinde 'SELEN' ve 'Selin' gibi rumuzlarla verilen ilanlar üzerinden organizasyon yürütüldüğü tespit edildi.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

Şüphelilerin müşterilerle WhatsApp grupları üzerinden iletişim kurduğu, görüşme sürelerine göre (1 saat, 2 saat, 3 saat ve gecelik) fiyat listeleri belirlediği ve ulaşım için taksi/transfer ücreti talep ettiği belirlendi.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

148 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de mali incelemeler oldu. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 TL 20 kuruşluk para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Operasyonda çok sayıda dijital materyal, sim kart, dekont ve ajanda notuna el konulurken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylar: 148 milyonluk para hareketliliği! İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri...
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ESKİŞEHİR #FUHUŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA