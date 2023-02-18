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Furkan Apartmanı'nın ön inceleme raporu tamamlandı! Şok gerçek ortaya çıktı: 51 kişiye mezar olmuştu
Giriş Tarihi: 18.02.2023 07:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
07:17
Furkan Apartmanı'nın ön inceleme raporu tamamlandı! Şok gerçek ortaya çıktı: 51 kişiye mezar olmuştu
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili incelemede ön rapor hazırlandı. 51 kişiye mezar olan apartmanın incelemesinin ardından şok gerçek ortaya çıktı. Mülk sahipleri gözaltına alındı. İşte hazırlanan ön rapor...