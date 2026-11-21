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Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu
Giriş Tarihi: 21.11.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 15:43
Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak. Kritik mücadele canlı ve şifresiz yayınlanacak.