36 takımlı yeni lig formatında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna kalma mücadelesi veren iki ekip için de RAMS Park'taki 90 dakika büyük önem taşıyor. Galatasaray, ilk iki haftada deplasmanda Sporting CP'ye 3-1, sahasında ise Barcelona'ya 4-1 mağlup olduktan sonra Avrupa'da vites yükseltti. Sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada Fransa deplasmanında Lille'i 4-2, dördüncü haftada ise İstanbul'da VfB Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek 6 puanla 18. sıraya yerleşti.