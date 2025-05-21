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GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HEYECANI! Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
11:33
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HEYECANI! Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyon olarak beşinci yıldız sevincini yaşıyor. Taraftarlar, kupa töreni ve kutlama etkinliklerinin tarihi, yeri ve bilet bilgilerini merakla bekliyor. Gözler, kulüpten gelecek resmi açıklamada. Peki, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede ve saat kaçta olacak? İşte detaylar...