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Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:33

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HEYECANI! Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyon olarak beşinci yıldız sevincini yaşıyor. Taraftarlar, kupa töreni ve kutlama etkinliklerinin tarihi, yeri ve bilet bilgilerini merakla bekliyor. Gözler, kulüpten gelecek resmi açıklamada. Peki, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede ve saat kaçta olacak? İşte detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HEYECANI! Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü kez zafere ulaşarak beşinci yıldız hedefinde önemli bir adım attı. Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar, bu büyük başarıyı taraftarıyla kutlamaya hazırlanıyor. Şampiyonluk kutlamasının tarihi ve yeri merak edilirken, gözler kulübün yapacağı resmi duyuruya çevrildi.Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede ve saat kaçta olacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HEYECANI! Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?

GALATASARAY 25.KEZ ŞAMPİYON!

Galatasaray, Süper Lig 2024-2025 sezonunda beklediği 1 puanı Kayserispor maçını 3-0 kazanarak aldı ve şampiyonluğunu ilan etti. 25. şampiyonluğunu alan sarı kırmızılılar 5. yıldızı da formasına eklemiş oldu.

38. haftalık sezonda galibiyet 36. haftada netleşmiş oldu.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HEYECANI! Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?
Galatasaray sosyla medya hesabıdan yaptığı paylaşımda kutlamanın tarihini resmen açıkladı. Kulüp 25. şampiyonluk ve 5. yıldız kutlamasını 25 Mayıs pazar akşamı taraftarıyla birlikte yapacak.

Futbol takımı, Göztepe deplasmanı dönüşü Taksim'de toplanacak ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarıyla buluşacak. Kutlamanın resmi saati belli olduğunda yer vereceğiz.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HEYECANI! Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?

KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?
Galatasaray'ın kupa töreni için henüz net bir tarih verilmemiş olsa da 1 Haziran 2025 Pazar günü, ligin 38. haftasında oynanacak Başakşehir maçından sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılması bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HEYECANI! Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?