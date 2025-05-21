GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HEYECANI! Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü kez zafere ulaşarak beşinci yıldız hedefinde önemli bir adım attı. Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar, bu büyük başarıyı taraftarıyla kutlamaya hazırlanıyor. Şampiyonluk kutlamasının tarihi ve yeri merak edilirken, gözler kulübün yapacağı resmi duyuruya çevrildi.Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede ve saat kaçta olacak?