Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?

Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi kadrosunda flaş değişiklikler! 2025 sezonu için UEFA'ya bildirilen yeni oyuncu listesi açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna kimleri dahil etti, hangi isimler listede yer almadı? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklediği yeni oyuncular ve detaylar…