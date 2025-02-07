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Haberler Yaşam Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:12

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi! Sarı-kırmızılılar, 2025 sezonu öncesinde Avrupa arenasında mücadele edecek oyuncu listesini duyurdu. Yapılan güncellemeyle birlikte yeni transferler ve bazı sürpriz isimler kadroya eklenirken, bir isim ise kadrodan çıkarıldı. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?

Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi kadrosunda flaş değişiklikler! 2025 sezonu için UEFA'ya bildirilen yeni oyuncu listesi açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna kimleri dahil etti, hangi isimler listede yer almadı? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklediği yeni oyuncular ve detaylar…

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ OYUNCU LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçı 13 Şubat'ta, rövanş mücadelesi ise 20 Şubat'ta oynanacak. Maç tarihi yaklaşırken Galatasaray'ın UEFA listesine eklediği oyuncular da belli oldu.

İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi güncel oyuncu listesi:

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?

2025 GALATASARAY UEFA KADROSUNA KİMLERİ EKLEDİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu. Buna göre yeni transferlerden Mario Lemina liste dışı kaldı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai'yi UEFA kadrosuna ekledi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?

AZ ALKMAAR-GALATASARAY PLAY-OFF İLK MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Galtasaray, play-off'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı 13 Şubat Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?
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