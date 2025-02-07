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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
12:12
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesini güncelledi! 2025 Galatasaray UEFA kadrosuna kimleri ekledi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi! Sarı-kırmızılılar, 2025 sezonu öncesinde Avrupa arenasında mücadele edecek oyuncu listesini duyurdu. Yapılan güncellemeyle birlikte yeni transferler ve bazı sürpriz isimler kadroya eklenirken, bir isim ise kadrodan çıkarıldı. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi!