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Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! İşte menajeriyle yaptığı transfer görüşmesinin detayları
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
12:23
Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! İşte menajeriyle yaptığı transfer görüşmesinin detayları
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Aslan, zorlu maçtan 2-0 galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray'ın maçta ikinci golünü kaydeden Victor Osimhen karşılaşmanın ardından veda gibi açıklama yapmıştı. Yıldız oyuncunun açıklamalarının perde arkasını SABAH Spor araladı. İşte Osimhen'in menajeriyle yaptığı konuşma ve transfer gelişmesinin detayları...