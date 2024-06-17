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Haberler Yaşam Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu: Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 14:50

Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu: Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak yapımın başrollerinde Berat Efe Parlar ve Eda Döğer yer alıyor. BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor. Fantastik ve macera türlerindeki yapım, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini işliyor. Peki; Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu: Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği fantastik ve macera türündeki yapımın başrolünde Berat Efe Parlar yer alıyor. BKM yapımı, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. İşte, Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi konusu...

Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu: Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ KONUSU

Umut, dedesi Ahmet ile yaşayan, hayal kurmayı unutmuş bir çocuktur. Bir gün yaşadığı bir talihsizlik onu hiç bilmediği fantastik ve rengarenk bir dünyanın insanlarıyla tanıştırır. Bu sihirli dünyanın adı Gamonya'dır ve buranın insanları, dünyanın umutsuz çocuklarına hayal üretmektedir. Kötü Hortka'nın saldırısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gamonya'nın bir umuda ihtiyacı vardır. Acaba Umut bu sihirli ve eğlenceli macerada Gamonyanlarla birlikte yeniden hayal kurmayı öğrenip, gerçek bir Gamonyan olabilecek midir?

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Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu: Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GAMONYA HAYALLER ÜLKESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gamonya: Hayallar Ülkesi filmi, Kocaeli Kartepe'deki Doğal Yaşam Parkı Ormanya'daki doğal ortamda ve özel set olarak hazırlanan Orman Köy'de çekildi.

Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu: Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİ OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Eda Döğer

Ahmet Rıfat Şungar

Ali Uyandıran

Burcu Altın

Dora Dalgıç

Zeynep Ilgın Çelik

Alperen Efe Esmer

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