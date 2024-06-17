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Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu: Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
14:50
Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu: Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak yapımın başrollerinde Berat Efe Parlar ve Eda Döğer yer alıyor. BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor. Fantastik ve macera türlerindeki yapım, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini işliyor. Peki; Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi nerede ve ne zaman çekildi?