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Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

Giriş Tarihi: 18.01.2017 13:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 10:05
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Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?
Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

Yeşilçam'ın en yetenekli çocuk oyuncularından biriydi.

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Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?
Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

Tarık Akan'la oynadığı 'Canım Kardeşim' ve Cüneyt Arkın'la oynadığı 'Oğul' filmlerindeki rolleri ile göz doldurdu.

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Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?
Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

1964 doğumlu Kahraman Kıral, dönemin en çok aranan çocuk karakterlerinin arasında yer aldı.

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Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?
Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

1970'li yıllarda daha pek çok filmde unutulmaz çocuk karakterlere rol verdi.

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Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?
Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

İlerleyen yıllarda sinemadan koptu ve ticarete atıldı.

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Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?
Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

Katıldığı "Bir Şarkısın Sen" adlı çocuk şarkı yarışması ile 9 yaşında üne kavuşup, büyük alkış alan, fındık kurdu lakaplı Berna'nın son hali şaşırttı..

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Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?
Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan büyümüş de küçülmüş o çocuktan artık eser yok..

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