Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

Yeşilçam'ın en yetenekli çocuk oyuncularından biriydi. Tarık Akan'la oynadığı 'Canım Kardeşim' ve Cüneyt Arkın'la oynadığı 'Oğul' filmlerindeki rolleri ile göz doldurdu. 1964 doğumlu Kahraman Kıral, dönemin en çok aranan çocuk karakterlerinin arasında yer aldı. 1970'li yıllarda daha pek çok filmde unutulmaz çocuk karakterlere rol verdi. İlerleyen yıllarda sinemadan koptu ve ticarete atıldı. Katıldığı Bir Şarkısın Sen adlı çocuk şarkı yarışması ile 9 yaşında üne kavuşup, büyük alkış alan, fındık kurdu lakaplı Berna'nın son hali şaşırttı.. Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan büyümüş de küçülmüş o çocuktan artık eser yok..