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Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…
Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
12:51
Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…
İstanbul'da polis memuru Avşin Altuntaş, emekli olduktan sonra güvenlik müdürü olarak çalışmaya başladı. 19 Haziran'da görev yaptığı inşaat şantiyesinde gaspçıların saldırısına uğradı. Göğsünden vurularak hayatını kaybeden Altuntaş'ın hikayesi yürek yaktı.