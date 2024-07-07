Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…

HİKAYESİ YÜREK YAKTI: KANSERİ YENDİ AMA…

Avşin Altuntaş'ın eşi Duygu Altuntaş Öztürk, "Eşim Kasım 2023'te emekli oldu. Bir süre dinlendi, bu süreçte de kayınbabamı yani babasını kaybetti. Annesiyle ve çocuklarıyla bir süre ilgilendi. Ardından mayıs ayında işe başladı. Bir ay 20 gün gibi bir çalışma hayatı oldu burada da. Bir gün öncesinde güvenlik arkadaşlarından biri aradı ve kalktı gitti. Akşam üzeri kaçta çıkacağını sormak için aradım. Gece gelmek istemediğini ve oradaki diğer güvenliklerin de silahları olmamaları nedeniyle, 'Bu gece kalacağım, çocukları yalnız bırakmak istemiyorum' dedi. Gece 01.00 gibi aradığımda, 'Bir şey yok, çocuklarla bekliyoruz' dedi. Biz de olayı sabah öğrendik. Emniyetimiz yalnız bırakmadılar, hastane sürecinde de çok yanımızda oldu arkadaşları. Alınan kişilerin 21 ayrı suç dosyaları var, tacizinden, uyuşturucu satıcılığına, gasptan, hırsızlığa.