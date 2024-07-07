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Haberler Yaşam Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…
Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 12:51

Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…

İstanbul'da polis memuru Avşin Altuntaş, emekli olduktan sonra güvenlik müdürü olarak çalışmaya başladı. 19 Haziran'da görev yaptığı inşaat şantiyesinde gaspçıların saldırısına uğradı. Göğsünden vurularak hayatını kaybeden Altuntaş'ın hikayesi yürek yaktı.

Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…

Acı olay, 19 Haziran Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında İstanbul Mahmutbey'de bulunan bir inşaatın şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre, güvenlik şefi Avşin Altuntaş'ın çalıştığı şantiyede 18 Haziran Salı günü hırsızlık olayı yaşandı. Altuntaş, ertesi gün şantiyede tedbir amaçlı iki güvenlik görevlisiyle araçla şantiye önünde beklemeye başladı. İş yerinde yaşanacak herhangi bir hırsızlığa karşı önlem amaçlı bekleyen Altuntaş ve 2 çalışana, silahlı 1 kişi yaklaştı.

Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…

GÖĞSÜNDEN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelilerden 23 yaşındaki Ekrem Erik, "Sizi öldürmeye geldim, sizi tanıyorum bana bu talimat yurtdışından geldi ama sizi vurmayacağım, cep telefonlarınızı bana verin" dedikten sonra silahla telefonları gasp ederek kaçtı. Altuntaş ise şüphelileri korkutmak için havaya ateş açtı. Silah sesini duyan Erik, geri dönüp araçtakilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu emekli polis memuru Avşin Altuntaş göğsünden vuruldu.

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Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…

Erik olay yerinden yanındaki Fikret Tunç ile kaçarken, yaralanan Altuntaş hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırganın 23 yaşındaki Ekrem Erik olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelilerin Bağcılar'da saklandığı eve operasyon düzenledi. Saldırıda kullanılan silahla yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…

SALDIRGANLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerden Ekrem Erik'in çeşitli suçlardan poliste 21 ayrı suç kaydı olduğu ve ilk suçu 15 yaşında işlediği, Fikret Tunç'un ise, poliste 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerin ardından 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaspçıların öldürdüğü polis memuru Avşin Altuntaş’ın hikayesi yürek yaktı: Kanseri bile yendi ama…

HİKAYESİ YÜREK YAKTI: KANSERİ YENDİ AMA…

Avşin Altuntaş'ın eşi Duygu Altuntaş Öztürk, "Eşim Kasım 2023'te emekli oldu. Bir süre dinlendi, bu süreçte de kayınbabamı yani babasını kaybetti. Annesiyle ve çocuklarıyla bir süre ilgilendi. Ardından mayıs ayında işe başladı. Bir ay 20 gün gibi bir çalışma hayatı oldu burada da. Bir gün öncesinde güvenlik arkadaşlarından biri aradı ve kalktı gitti. Akşam üzeri kaçta çıkacağını sormak için aradım. Gece gelmek istemediğini ve oradaki diğer güvenliklerin de silahları olmamaları nedeniyle, 'Bu gece kalacağım, çocukları yalnız bırakmak istemiyorum' dedi. Gece 01.00 gibi aradığımda, 'Bir şey yok, çocuklarla bekliyoruz' dedi. Biz de olayı sabah öğrendik. Emniyetimiz yalnız bırakmadılar, hastane sürecinde de çok yanımızda oldu arkadaşları. Alınan kişilerin 21 ayrı suç dosyaları var, tacizinden, uyuşturucu satıcılığına, gasptan, hırsızlığa.

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