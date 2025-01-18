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Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 11:39

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ! TRT Tabii dizisi Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir?

İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Gassal, yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ahmet Kural'ın hayat verdiği gassal Baki karakteri, derin hikayesi ve içsel çatışmalarıyla bir kez daha ekranlara damga vuracak. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla ses getiren dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Merakla beklenen yeni bölümler için geri sayım başladı. Peki; Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir? İşte, Gassal 2. sezon tarihi hakkında tüm detaylar...

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ! TRT Tabii dizisi Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir?

TRT Tabii'de yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Gassal yeni sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Selçuk Aydemir'in yönettiği, Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Hande Soral ve Bayhan'ın da yer aldığı yeni sezon, hikayeye katılan sürpriz karakterlerle dikkat çekiyor. Peki; Gassal 2. sezon ne zaman seyirci ile buluşacak? İşte, Gassal yeni sezon yayın tarihi hakkında tüm detaylar...

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ! TRT Tabii dizisi Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir?

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT Tabii platformunda Aralık ayında yayınlanan ve hikayesi ve etkileyici oyuncu performanslarıyla büyük beğeni toplayan Gassal dizisinin ikinci sezon çekimleri sona erdi.

Ancak, Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen haftalarda dizinin yeni sezon tarihinin duyurulması bekleniyor.

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GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ! TRT Tabii dizisi Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir?

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

Yeni sezon tanıtım fragmanında kadroya Hande Soral ve şarkıcı Bayhan'ın da dahil olduğu görüldü

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ! TRT Tabii dizisi Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir?

GASSAL DİZİ KONUSU
Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ! TRT Tabii dizisi Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir?
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