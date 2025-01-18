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GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ! TRT Tabii dizisi Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
11:39
GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ! TRT Tabii dizisi Gassal yeni sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir?
İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Gassal, yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ahmet Kural'ın hayat verdiği gassal Baki karakteri, derin hikayesi ve içsel çatışmalarıyla bir kez daha ekranlara damga vuracak. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla ses getiren dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Merakla beklenen yeni bölümler için geri sayım başladı. Peki; Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir? İşte, Gassal 2. sezon tarihi hakkında tüm detaylar...