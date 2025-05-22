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GASSAL 2. SEZONA SAYILI GÜN KALDI! TRT Tabii duyurdu: Gassal yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
19:01
GASSAL 2. SEZONA SAYILI GÜN KALDI! TRT Tabii duyurdu: Gassal yeni sezon ne zaman?
İlk sezonuyla büyük ses getiren Gassal, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tabii platformunda yayımlanan dizinin ilk sezonunda "Ölünce kim yıkayacak beni?" sorusu dikkat çekmişti. Şimdi ise gözler 2. sezona çevrildi. Dizinin yeni oyuncu kadrosu ve müzikleri şimdiden merak konusu oldu. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte, Gassal yeni sezon yayın tarihi!