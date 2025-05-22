GASSAL 2. SEZONA SAYILI GÜN KALDI! TRT Tabii duyurdu: Gassal yeni sezon ne zaman?

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Gassal'ın yeni sezon tarihi netleşti. Dizinin sosyal medya hesaplarından duyurulan tarih, yeni sezonu bekleyenleri heyecanlandırdı. İlk sezonun finali herkesi derinden etkilerken, şimdi yeni sezon için hikaye nasıl ilerleyecek merakla bekleniyor. Peki, yeni sezonda neler olacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Gassal 2. sezon yayın tarihi ve detayları...