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Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
09:03
Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, ilk sezonuyla büyük yankı uyandırdı. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlerden tam not alan yapımda Baki'nin hikayesi işlenirken, 2. sezon için hangi konular ele alınacak merak ediliyor. Peki, Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?