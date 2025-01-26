Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.