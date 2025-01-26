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Haberler Yaşam Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:03

Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, ilk sezonuyla büyük yankı uyandırdı. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlerden tam not alan yapımda Baki'nin hikayesi işlenirken, 2. sezon için hangi konular ele alınacak merak ediliyor. Peki, Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Gassal ilk sezonuyla izleyenler tarafından beğenildi. İlk sezonuyla sosyal medyada çok konuşulan yapımın, 2. sezonundan ilk tanıtım geldi. Tanıtım fragmanında Hande Soral ve Bayhan'ın yer alması izleyenleri heyecanlandırdı. Peki, Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

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Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

Gassal konusu ve oyuncuları | Gassal konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Ahmet Kural'ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.

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