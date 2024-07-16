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Haberler Yaşam Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Gastronomi Taban Puanları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 12:48

Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Gastronomi Taban Puanları ve Kontenjanları

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Gastronomi bölümü için araştırmalara başladı. Tercih listelerinde bölüme yer verecek olan adaylar Gastronomi 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok tercih edilen bölümlerin arasında yer alıyor. Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. Gastronomi 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Gastronomi Taban Puanları ve Kontenjanları

Gastronomi 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 2 yıllık ön lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden terciğhlerini gerçekleştirebilecek. Gastronomi sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Gastronomi bölümü taban puanları 2024…

Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Gastronomi Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
9+0
9+0
5+0		 9
9
9
5		 446
770
1.170
868		 488,87597
436,67412
460,30923
465,04208
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
11+0
11+0
7+0		 10
11
11
7		 1.168
1.219
1.560
959		 467,89386
424,55115
451,96613
462,85239
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 7+0
7+0
7+0
4+0		 7
7
7
4		 1.884
2.326
4.270
6.410		 457,57094
408,17977
425,77266
419,60447
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 7+0
6+0

 7
6

 2.241
1.728

 453,34897
415,25981
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
7+0
7+0
4+0		 8
7
7
4		 2.993
2.115
2.410
1.949		 446,99508
410,43117
440,03885
446,09815


YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 4.174
5.563
9.600
9.508		 439,45613
388,56916
406,21051
410,56088
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
9+0
9+0
5+0		 9
9
9
5		 4.267
4.186
3.820
2.211		 438,89970
395,01832
428,64008
443,42850
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
6+0

 5
6

 4.389
6.188

 438,26246
386,06078
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
8+0
8+0
4+0		 9
8
8
4		 5.788
7.108
6.530
7.988		 432,04643
382,93785
415,55223
414,62687
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 10.697
14.950
18.800
 418,17473
364,52762
388,78609
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
8+0
10+0
7+0		 5
8
10
7		 10.792
18.962
25.900
5.816		 417,98559
358,22694
379,46242
421,82812
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
6+0

 5
6

 10.855
15.246

 417,82392
363,96260
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 7+0
7+0
7+0
4+0		 7
7
7
4		 11.498
4.578
5.120
3.871		 416,51494
393,03618
421,41522
430,71348
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 7+0
7+0
10+0
7+0		 7
7
10
7		 11.688
14.826
6.650
2.974		 416,13581
364,76290
415,09975
436,91180
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 11.854
13.069
10.800
12.978		 415,82022
367,95748
403,18631
403,28841
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
12+0
12+0
7+0		 12
12
12
7		 12.621
10.852
9.950
6.894		 414,39010
372,73206
405,31655
417,91966
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
15+0
13+0
8+0		 12
15
13
8		 14.806
13.783
8.860
6.350		 410,64653
366,61392
408,13618
419,79592
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 14+0
13+0
13+0
9+0		 14
13
13
9		 17.046
19.415
15.000
11.549		 407,24565
357,59329
394,68491
406,03179
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 17.488
18.649
15.600
16.675		 406,59481
358,67527
393,77794
397,31184
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
3+0		 5
5
5
3		 18.904
19.637
13.400
4.428		 404,63390
357,30552
397,73165
427,78644
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 3+0
9+0

 3
9

 19.568
32.533

 403,75920
342,64713
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
11+0
10+0
6+0		 12
11
10
6		 20.342
20.128
24.700
8.820		 402,76154
356,58687
380,85764
412,22858
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
9+0

 10
9

 22.777
26.177

 399,87995
349,07138
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
13+0
12+0
8+0		 10
13
12
8		 24.725
32.408
27.700
15.286		 397,71447
342,77176
377,41196
399,31573
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 11+0
9+0
9+0
 11
9
9
 24.783
29.404
31.900
 397,64446
345,66854
373,14233
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 24.946
29.965

 397,46717
345,09865
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 4+0
10+0
10+0
6+0		 4
10
10
6		 25.060
29.624
27.300
29.226		 397,31753
345,44067
377,86848
382,60661
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 25.383
27.788
24.200
26.442		 397,01405
347,29363
381,53082
385,30798
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
10+0
11+0
7+0		 12
10
11
7		 25.528
26.200
27.400
12.501		 396,85312
349,04935
377,76875
404,19569
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 7+0
11+0

 7
11

 26.279
43.643

 396,07968
333,58230
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
4+0
4+0
 5
4
4
 32.190
49.485
46.700
 390,49072
329,55282
360,91591
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0
9+0
9+0
 6
9
9
 33.783
45.408
43.600
 389,18340
332,31779
363,16778
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+0
28+0
31+0
20+0		 30
28
31
20		 34.913
83.168
51.600
52.156		 388,19586
311,79372
357,70528
365,49750
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 64+2
64+2
64+2
58+2		 66
66
66
60		 36.135
40.363
31.000
26.217		 387,25721
336,05105
373,99714
385,55087
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 37.318
39.701
30.800
29.949		 386,30818
336,59772
374,17430
381,89700
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 7+0
12+0
12+0
7+0		 7
12
12
7		 37.917
46.137
32.900
25.788		 385,84187
331,79545
372,16321
386,01672
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
9+0
8+0
4+0		 10
9
8
4		 38.401
40.761
29.500
21.761		 385,45979
335,75733
375,53037
390,55439
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
6+0
6+0
4+0		 8
6
6
4		 38.939
35.498
25.700
26.033		 385,04492
340,03635
379,72770
385,76051
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
100+3
100+3		 82
82
103
103		 40.376
43.931
37.200
41.233		 383,94826
333,37682
368,28703
372,69471
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 41.075
42.815
35.300
33.127		 383,44910
334,20669
369,96002
379,04037
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 42.961
45.032
37.300
43.626		 382,10372
332,60144
368,17821
370,98457
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 3+0


 3


 43.176


 381,95150
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0


 8


 45.396


 380,45666
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 47.496
53.691

 379,06539
326,84461
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 47.560
52.234
43.500
46.940		 379,02188
327,77955
363,24505
368,69801
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 53.099
59.713
48.300
57.131		 375,56866
323,28792
359,85957
362,54707
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 53.373
54.827
45.300
49.507		 375,39974
326,14589
361,93047
367,10762
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 54.650
60.651
50.900
58.994		 374,66605
322,78194
358,15955
361,49394
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0
7+0
8+0
5+0		 6
7
8
5		 54.920
59.613
41.500
45.430		 374,51807
323,33212
364,74446
369,78094
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
10+0

 10
10

 55.493
83.898

 374,15540
311,47981
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
6+0

 5
6

 56.467
64.307

 373,58980
320,76783
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
6+0

 5
6

 57.002
78.983

 373,27788
313,64197
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
6+0
12+0
7+0		 5
6
12
7		 57.908
96.390
89.000
85.230		 372,80293
306,35709
337,99242
348,90998
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 59.185
69.375

 372,11292
318,18060
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 59.213
68.360
47.400
52.792		 372,10147
318,68874
360,42794
365,11760
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 4+0
6+0

 4
6

 59.339
86.271

 372,02869
310,46221
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 62.330
67.722
54.800
60.133		 370,33063
318,99475
355,66137
360,88478
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 63.150
63.108
45.000
45.587		 369,89020
321,41649
362,16524
369,66697
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
50+0
50+0
25+0		 51
50
50
25		 65.508
157.363
112.000
54.679		 368,64378
286,88923
328,76478
364,00764
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.970
70.198
58.700
67.677		 367,89447
317,77582
353,25309
356,92810
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 68.412
79.888
61.100
72.131		 367,17301
313,24034
351,85181
354,69424
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 11+0
11+0
11+0
6+0		 11
11
11
6		 69.446
76.430
58.400
78.192		 366,70342
314,80767
353,39621
351,96436
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 71.673
83.548
63.500
67.951		 365,62260
311,64102
350,45331
356,79817
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 55+2
55+2
55+2
50+2		 57
57
57
52		 74.515
80.873
60.700
64.731		 364,24182
312,80180
352,07718
358,43803
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1


 41


 80.635


 361,49480
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 80.644
94.019
66.700
73.742		 361,49055
307,25542
348,73266
353,96813
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 81.504
87.974
63.000
65.413		 361,12807
309,74400
350,74792
358,10426
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 83.954
95.376
66.800
73.747		 360,07828
306,74236
348,64527
353,96455
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
50+2
50+2
40+1		 62
52
52
41		 88.907
95.802
72.200
85.482		 358,04698
306,58424
345,83443
348,80899
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
7+0
5+0
 10
7
5
 89.033
72.375
76.600
 358,00377
316,70956
343,68772
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 89.485
99.194
72.900
89.014		 357,82440
305,25700
345,45725
347,33356
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 91.755
114.832

 356,94105
299,67985
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 94.136
105.770
98.300
 356,02129
302,82847
334,20161
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 96.228
174.612

 355,23203
282,46342
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 101.781
117.060
82.300
92.089		 353,20146
298,95153
340,95237
346,13333
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Safranbolu Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 105.393
112.725
76.100
90.545		 351,89583
300,38893
343,88953
346,74161
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 16+1
16+1
16+1
15+1		 17
17
17
16		 108.894
86.999
77.500
93.115		 350,67934
310,15227
343,25919
345,73581
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 110.201
130.048
88.300
93.697		 350,22710
294,77528
338,31500
345,48714
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 110.398
122.512
104.000
 350,15624
297,14134
331,92053
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 110.675
108.447
85.400
92.220		 350,06176
301,87732
339,53636
346,07795
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 111.341
119.685
92.500
111.764		 349,82587
298,07072
336,53094
338,72379
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 114.630
123.913
111.000
124.707		 348,73865
296,71155
329,30862
334,41210
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
9+0
10+0
10+0		 10
9
10
10		 120.160
133.252
77.600
92.504		 346,91509
293,78002
343,22029
345,97152
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 121.051
158.610

 346,63699
286,55081
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 121.815
144.510
94.400
110.522		 346,39290
290,42955
335,72567
339,13766
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1


 31


 123.118


 345,98566
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 125.051
143.209
94.700
104.045		 345,38437
290,79975
335,59408
341,45869
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1


 41


 125.554


 345,22533
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 125.734
170.321
99.800
105.560		 345,17562
283,54808
333,61532
340,91079
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Ardeşen Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 128.141
136.947
93.100
99.760		 344,42552
292,64489
336,27215
343,06739
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 133.590
180.560
101.000
109.885		 342,81428
281,03125
332,92303
339,35159
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 134.825
153.803
99.700
116.149		 342,46707
287,84456
333,67858
337,18993
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 135.412
160.195
107.000
122.495		 342,30113
286,13932
330,87194
335,11706
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 36+0
30+0
38+0
10+0		 36
30
38
10		 135.579
194.552
290.000
37.091		 342,25219
277,76782
284,44140
375,79474
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 135.627
158.058

 342,23481
286,69932
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 44+0
32+0
44+0
63+0		 44
32
44
63		 136.855
112.853
130.000
312.570		 341,86986
300,34629
322,62715
292,06390
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 139.510
184.395
130.000
168.879		 341,13359
280,08619
322,63643
321,78603
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 141.965
168.696
120.000
 340,47275
283,95318
326,12551
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
25+1		 41
41
41
26		 142.786
183.839
114.000
128.475		 340,24606
280,22065
328,28148
333,24302
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
9+0
10+0
8+0		 10
9
10
8		 146.777
146.305
141.000
162.674		 339,12500
289,91995
319,25206
323,39229
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
50+2
60+2		 62
62
52
62		 151.254
213.073
111.000
125.323		 337,88154
273,72119
329,10561
334,22245
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 157.972
186.664

 336,08968
279,56850
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 161.892
194.970
142.000
 335,08417
277,67521
318,97587
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1


 41


 166.863


 333,85632
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
35+1		 52
52
52
36		 173.995
214.748
129.000
154.094		 332,10531
273,36635
323,08361
325,74939
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 174.806
216.888
122.000
135.572		 331,92384
272,93100
325,36918
331,06593
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 181.368
213.118

 330,39035
273,70992
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 68+0
68+0
68+0
63+0		 68
68
68
63		 189.233
305.942
213.000
241.692		 328,58250
256,66986
300,39462
305,31284
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 202.747
231.438
168.000
 325,67658
269,98458
311,55250
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 208.437
224.476
165.000
223.571		 324,47681
271,36873
312,45391
309,05159
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1


 41


 208.619


 324,44607
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 67+0
63+0
54+0
53+0		 67
63
54
53		 212.995
317.723
334.000
641.848		 323,54307
254,78440
276,44599
245,93151
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 36+0
39+0

 36
39

 213.031
357.070

 323,53490
248,86219
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 217.822
243.418
197.000
 322,55968
267,64030
304,26971
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 38+0
38+0

 38
38

 220.858
475.647

 321,94344
233,14789
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 1+0
1+0
1+0
 1
1
1
 225.329
193.657
429.000
 321,06147
277,97170
260,91720
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 42+0
42+0
39+0
16+0		 42
42
39
16		 227.683
461.231
181.000
91.280		 320,59033
235,01313
308,08793
346,44631
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
51+0
51+0
 51
51
51
 238.257
351.198
512.000
 318,57246
249,71791
248,74232
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Sarıkamış Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 259.023
270.709
244.000
 314,84677
262,59810
293,55240
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 259.366
348.526

 314,78407
250,11817
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+0
32+0
27+0
27+0		 30
18
25
17		 259.498
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 314,76221
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1


 41


 278.413


 311,54742
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
10+0
10+0
10+0		 8
10
10
10		 281.449
439.121
292.000
710.446		 311,06188
237,80151
284,07535
237,89539
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 288.490
364.575

 309,92929
247,79517
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
50+2
40+1		 62
62
52
41		 294.122
352.165
194.000
236.981		 309,01248
249,57557
304,94976
306,25592
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+0
32+0
30+0
20+0		 30
32
30
20		 298.670
269.360
266.000
244.698		 308,28233
262,84072
289,11033
304,70899
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 306.244
354.618
263.000
300.782		 307,07396
249,21275
289,76296
294,14174
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 19+0
20+0

 19
20

 321.158
454.494

 304,79704
235,87156
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 59+0
51+0
51+0
 59
51
51
 324.925
383.733
585.000
 304,21955
245,09801
238,88011
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
20+0
12+0
5+0		 25
20
12
5		 352.327
282.111
240.000
171.758		 300,22676
260,59268
294,53652
321,04798
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 4+0
4+0
6+0
 4
4
6
 374.009
233.246
400.000
 297,17402
269,62477
265,50203
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+0
17+0
21+0
 30
17
21
 376.203
455.588
603.000
 296,86601
235,73198
236,40136
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 32+0
32+0
32+0
15+0		 32
32
32
15		 381.241
435.036
423.000
322.580		 296,18715
238,31234
261,88927
290,34521
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 16+0


 16


 381.334


 296,17485
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 43+0


 43


 384.193


 295,80096
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0
5+0

 6
5

 388.689
303.744

 295,19453
257,00701
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
34+0

 25
10

 399.340
Dolmadı

 293,79681
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
14+0
15+0
5+0		 15
14
15
5		 417.108
287.351
433.000
176.633		 291,51046
259,70343
260,34517
319,80583
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 24+0
26+0
23+0
7+0		 24
26
23
7		 417.121
466.889
271.000
486.704		 291,50916
234,28832
288,14353
265,56578
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 21+0


 21


 425.552


 290,42892
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0

 5
5

 431.481
272.162

 289,69499
262,34527
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
5+0
6+0
6+0		 8
5
6
6		 442.617
148.165
188.000
184.264		 288,32446
289,39983
306,36361
317,96498
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 23+0
14+0

 23
14

 460.960
454.090

 286,07180
235,92362
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 59+0


 59


 461.689


 285,97909
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
8+0

 9
8

 472.084
483.887

 284,72998
232,04601
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
34+0

 15
5

 523.022
Dolmadı

 278,90727
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
9+0
10+0
20+0		 12
9
10
6		 536.878
485.843
713.000
Dolmadı		 277,39735
231,78911
222,67749
Dolmadı
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 28+0
49+0
50+0
 28
14
28
 548.209
Dolmadı
Dolmadı
 276,15424
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 61+0
51+0

 61
51

 578.697
451.080

 272,92750
236,30389
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 14+0
14+0
14+0
15+0		 14
11
14
15		 591.827
Dolmadı
616.000
668.925		 271,58351
Dolmadı
234,65510
242,71993
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 1+0


 1


 596.373


 271,10309
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 1+0
10+0
6+0
 1
1
6
 644.072
Dolmadı
462.000
 266,26757
Dolmadı
255,93215
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
18+0
20+0
20+0		 10
5
16
20		 645.617
Dolmadı
Dolmadı
645.650		 266,11385
Dolmadı
Dolmadı
245,47404
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
43+0
55+0
63+0		 25
5
35
60		 658.550
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 264,82977
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0


 10


 688.534


 261,91138
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 17+0


 17


 689.590


 261,81041
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 22+0
34+0
34+0
30+0		 22
5
31
30		 702.105
Dolmadı
Dolmadı
588.536		 260,61898
Dolmadı
Dolmadı
252,41271
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 49+0
45+0
45+0
22+0		 49
36
45
22		 702.799
Dolmadı
641.000
175.715		 260,55524
Dolmadı
231,38221
320,03813
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
34+0

 25
9

 706.666
Dolmadı

 260,18951
Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
29+0

 25
8

 710.800
Dolmadı

 259,80056
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 47+0


 47


 749.003


 256,27511
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
34+0

 25
5

 752.468
Dolmadı

 255,95015
Dolmadı
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0


 6


 781.772


 253,29941
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 24+0
52+0
33+0
9+0		 24
23
33
9		 789.934
Dolmadı
726.000
798.513		 252,57230
Dolmadı
221,09001
227,18357
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 34+0
40+0
37+0
25+0		 34
20
37
25		 791.700
Dolmadı
610.000
602.787		 252,41794
Dolmadı
235,49261
250,65657
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+0
33+0
20+0
20+0		 40
24
20
8		 811.884
Dolmadı
525.000
Dolmadı		 250,60926
Dolmadı
246,96792
Dolmadı
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 59+0
59+0
59+0
54+0		 59
35
59
54		 846.491
Dolmadı
763.000
824.760		 247,54237
Dolmadı
216,47247
222,95216
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
7+0
12+0
 8
3
3
 851.234
Dolmadı
Dolmadı
 247,11550
Dolmadı
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 65+0


 65


 851.433


 247,09841
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
48+0

 25
4

 870.774
Dolmadı

 245,39228
Dolmadı
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 38+0
68+0
68+0
49+0		 38
22
68
49		 885.834
Dolmadı
607.000
611.570		 244,07567
Dolmadı
235,95257
249,59272
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 84+0


 84


 941.340


 239,27084
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 56+0
50+0
42+0
41+0		 56
50
42
41		 960.018
461.926
479.000
669.173		 237,64481
234,92886
253,48576
242,68643
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
8+0
15+0
12+0		 10
3
5
3		 966.176
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 237,11012
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 18+0


 18


 977.049


 236,16327
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 32+0
26+0
23+0
 32
24
17
 1.065.912
Dolmadı
Dolmadı
 228,30976
Dolmadı
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
8+0
8+0
4+0		 20
1
8
1		 1.093.819
Dolmadı
676.000
Dolmadı		 225,82559
Dolmadı
227,11356
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
8+0
9+0
8+0		 2

1
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKOŞA)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+0
26+0
15+0
7+0		 30
8
13
1		 1.343.799
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 200,24282
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
22+0
34+0
 8
2
5
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
14+0
8+0
5+0		 25
4
8
 1.410.446
Dolmadı
816.000
Dolmadı		 190,60400
Dolmadı
201,75965
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 24+0
25+0

 12
1

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
23+0
22+0
19+0		 17
2
8
9		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+0
33+0
28+0
5+0		 28
14
28
5		 Dolmadı
Dolmadı
706.000
540.414		 Dolmadı
Dolmadı
223,49991
258,49070
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2+0
2+0
2+0
5+0

1
1
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Gastronomi Taban Puanları ve Kontenjanları
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