Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Gastronomi Taban Puanları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
9+0
5+0
|9
9
9
5
|446
770
1.170
868
|488,87597
436,67412
460,30923
465,04208
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
11+0
11+0
7+0
|10
11
11
7
|1.168
1.219
1.560
959
|467,89386
424,55115
451,96613
462,85239
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
7+0
7+0
4+0
|7
7
7
4
|1.884
2.326
4.270
6.410
|457,57094
408,17977
425,77266
419,60447
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
6+0
—
—
|7
6
—
—
|2.241
1.728
—
—
|453,34897
415,25981
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
7+0
7+0
4+0
|8
7
7
4
|2.993
2.115
2.410
1.949
|446,99508
410,43117
440,03885
446,09815
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|4.174
5.563
9.600
9.508
|439,45613
388,56916
406,21051
410,56088
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
9+0
5+0
|9
9
9
5
|4.267
4.186
3.820
2.211
|438,89970
395,01832
428,64008
443,42850
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|4.389
6.188
—
—
|438,26246
386,06078
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
8+0
4+0
|9
8
8
4
|5.788
7.108
6.530
7.988
|432,04643
382,93785
415,55223
414,62687
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|10.697
14.950
18.800
—
|418,17473
364,52762
388,78609
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
8+0
10+0
7+0
|5
8
10
7
|10.792
18.962
25.900
5.816
|417,98559
358,22694
379,46242
421,82812
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|10.855
15.246
—
—
|417,82392
363,96260
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
7+0
7+0
4+0
|7
7
7
4
|11.498
4.578
5.120
3.871
|416,51494
393,03618
421,41522
430,71348
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
7+0
10+0
7+0
|7
7
10
7
|11.688
14.826
6.650
2.974
|416,13581
364,76290
415,09975
436,91180
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|11.854
13.069
10.800
12.978
|415,82022
367,95748
403,18631
403,28841
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
12+0
12+0
7+0
|12
12
12
7
|12.621
10.852
9.950
6.894
|414,39010
372,73206
405,31655
417,91966
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
15+0
13+0
8+0
|12
15
13
8
|14.806
13.783
8.860
6.350
|410,64653
366,61392
408,13618
419,79592
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|14+0
13+0
13+0
9+0
|14
13
13
9
|17.046
19.415
15.000
11.549
|407,24565
357,59329
394,68491
406,03179
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.488
18.649
15.600
16.675
|406,59481
358,67527
393,77794
397,31184
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
5
3
|18.904
19.637
13.400
4.428
|404,63390
357,30552
397,73165
427,78644
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
9+0
—
—
|3
9
—
—
|19.568
32.533
—
—
|403,75920
342,64713
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
11+0
10+0
6+0
|12
11
10
6
|20.342
20.128
24.700
8.820
|402,76154
356,58687
380,85764
412,22858
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|22.777
26.177
—
—
|399,87995
349,07138
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
13+0
12+0
8+0
|10
13
12
8
|24.725
32.408
27.700
15.286
|397,71447
342,77176
377,41196
399,31573
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
9+0
9+0
—
|11
9
9
—
|24.783
29.404
31.900
—
|397,64446
345,66854
373,14233
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|24.946
29.965
—
—
|397,46717
345,09865
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|4+0
10+0
10+0
6+0
|4
10
10
6
|25.060
29.624
27.300
29.226
|397,31753
345,44067
377,86848
382,60661
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|25.383
27.788
24.200
26.442
|397,01405
347,29363
381,53082
385,30798
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
10+0
11+0
7+0
|12
10
11
7
|25.528
26.200
27.400
12.501
|396,85312
349,04935
377,76875
404,19569
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
11+0
—
—
|7
11
—
—
|26.279
43.643
—
—
|396,07968
333,58230
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
4+0
4+0
—
|5
4
4
—
|32.190
49.485
46.700
—
|390,49072
329,55282
360,91591
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
9+0
9+0
—
|6
9
9
—
|33.783
45.408
43.600
—
|389,18340
332,31779
363,16778
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
28+0
31+0
20+0
|30
28
31
20
|34.913
83.168
51.600
52.156
|388,19586
311,79372
357,70528
365,49750
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|64+2
64+2
64+2
58+2
|66
66
66
60
|36.135
40.363
31.000
26.217
|387,25721
336,05105
373,99714
385,55087
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|37.318
39.701
30.800
29.949
|386,30818
336,59772
374,17430
381,89700
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
12+0
12+0
7+0
|7
12
12
7
|37.917
46.137
32.900
25.788
|385,84187
331,79545
372,16321
386,01672
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
9+0
8+0
4+0
|10
9
8
4
|38.401
40.761
29.500
21.761
|385,45979
335,75733
375,53037
390,55439
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
6+0
6+0
4+0
|8
6
6
4
|38.939
35.498
25.700
26.033
|385,04492
340,03635
379,72770
385,76051
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
100+3
100+3
|82
82
103
103
|40.376
43.931
37.200
41.233
|383,94826
333,37682
368,28703
372,69471
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|41.075
42.815
35.300
33.127
|383,44910
334,20669
369,96002
379,04037
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|42.961
45.032
37.300
43.626
|382,10372
332,60144
368,17821
370,98457
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|43.176
—
—
—
|381,95150
—
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|45.396
—
—
—
|380,45666
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|47.496
53.691
—
—
|379,06539
326,84461
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|47.560
52.234
43.500
46.940
|379,02188
327,77955
363,24505
368,69801
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|53.099
59.713
48.300
57.131
|375,56866
323,28792
359,85957
362,54707
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|53.373
54.827
45.300
49.507
|375,39974
326,14589
361,93047
367,10762
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|54.650
60.651
50.900
58.994
|374,66605
322,78194
358,15955
361,49394
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
7+0
8+0
5+0
|6
7
8
5
|54.920
59.613
41.500
45.430
|374,51807
323,33212
364,74446
369,78094
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|55.493
83.898
—
—
|374,15540
311,47981
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|56.467
64.307
—
—
|373,58980
320,76783
—
—
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
—
—
|5
6
—
—
|57.002
78.983
—
—
|373,27788
313,64197
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
6+0
12+0
7+0
|5
6
12
7
|57.908
96.390
89.000
85.230
|372,80293
306,35709
337,99242
348,90998
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|59.185
69.375
—
—
|372,11292
318,18060
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|59.213
68.360
47.400
52.792
|372,10147
318,68874
360,42794
365,11760
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|4+0
6+0
—
—
|4
6
—
—
|59.339
86.271
—
—
|372,02869
310,46221
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|62.330
67.722
54.800
60.133
|370,33063
318,99475
355,66137
360,88478
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|63.150
63.108
45.000
45.587
|369,89020
321,41649
362,16524
369,66697
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
50+0
50+0
25+0
|51
50
50
25
|65.508
157.363
112.000
54.679
|368,64378
286,88923
328,76478
364,00764
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.970
70.198
58.700
67.677
|367,89447
317,77582
353,25309
356,92810
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|68.412
79.888
61.100
72.131
|367,17301
313,24034
351,85181
354,69424
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
11+0
11+0
6+0
|11
11
11
6
|69.446
76.430
58.400
78.192
|366,70342
314,80767
353,39621
351,96436
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|71.673
83.548
63.500
67.951
|365,62260
311,64102
350,45331
356,79817
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|55+2
55+2
55+2
50+2
|57
57
57
52
|74.515
80.873
60.700
64.731
|364,24182
312,80180
352,07718
358,43803
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|80.635
—
—
—
|361,49480
—
—
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|80.644
94.019
66.700
73.742
|361,49055
307,25542
348,73266
353,96813
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|81.504
87.974
63.000
65.413
|361,12807
309,74400
350,74792
358,10426
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|83.954
95.376
66.800
73.747
|360,07828
306,74236
348,64527
353,96455
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
40+1
|62
52
52
41
|88.907
95.802
72.200
85.482
|358,04698
306,58424
345,83443
348,80899
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
7+0
5+0
—
|10
7
5
—
|89.033
72.375
76.600
—
|358,00377
316,70956
343,68772
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|89.485
99.194
72.900
89.014
|357,82440
305,25700
345,45725
347,33356
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|91.755
114.832
—
—
|356,94105
299,67985
—
—
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|94.136
105.770
98.300
—
|356,02129
302,82847
334,20161
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|96.228
174.612
—
—
|355,23203
282,46342
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|101.781
117.060
82.300
92.089
|353,20146
298,95153
340,95237
346,13333
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Safranbolu Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|105.393
112.725
76.100
90.545
|351,89583
300,38893
343,88953
346,74161
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|16+1
16+1
16+1
15+1
|17
17
17
16
|108.894
86.999
77.500
93.115
|350,67934
310,15227
343,25919
345,73581
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|110.201
130.048
88.300
93.697
|350,22710
294,77528
338,31500
345,48714
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|110.398
122.512
104.000
—
|350,15624
297,14134
331,92053
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|110.675
108.447
85.400
92.220
|350,06176
301,87732
339,53636
346,07795
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|111.341
119.685
92.500
111.764
|349,82587
298,07072
336,53094
338,72379
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|114.630
123.913
111.000
124.707
|348,73865
296,71155
329,30862
334,41210
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
9+0
10+0
10+0
|10
9
10
10
|120.160
133.252
77.600
92.504
|346,91509
293,78002
343,22029
345,97152
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|121.051
158.610
—
—
|346,63699
286,55081
—
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|121.815
144.510
94.400
110.522
|346,39290
290,42955
335,72567
339,13766
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|123.118
—
—
—
|345,98566
—
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|125.051
143.209
94.700
104.045
|345,38437
290,79975
335,59408
341,45869
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|125.554
—
—
—
|345,22533
—
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|125.734
170.321
99.800
105.560
|345,17562
283,54808
333,61532
340,91079
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Ardeşen Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|128.141
136.947
93.100
99.760
|344,42552
292,64489
336,27215
343,06739
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|133.590
180.560
101.000
109.885
|342,81428
281,03125
332,92303
339,35159
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|134.825
153.803
99.700
116.149
|342,46707
287,84456
333,67858
337,18993
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|135.412
160.195
107.000
122.495
|342,30113
286,13932
330,87194
335,11706
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|36+0
30+0
38+0
10+0
|36
30
38
10
|135.579
194.552
290.000
37.091
|342,25219
277,76782
284,44140
375,79474
|KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|135.627
158.058
—
—
|342,23481
286,69932
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|44+0
32+0
44+0
63+0
|44
32
44
63
|136.855
112.853
130.000
312.570
|341,86986
300,34629
322,62715
292,06390
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|139.510
184.395
130.000
168.879
|341,13359
280,08619
322,63643
321,78603
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|141.965
168.696
120.000
—
|340,47275
283,95318
326,12551
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
25+1
|41
41
41
26
|142.786
183.839
114.000
128.475
|340,24606
280,22065
328,28148
333,24302
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
9+0
10+0
8+0
|10
9
10
8
|146.777
146.305
141.000
162.674
|339,12500
289,91995
319,25206
323,39229
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|151.254
213.073
111.000
125.323
|337,88154
273,72119
329,10561
334,22245
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|157.972
186.664
—
—
|336,08968
279,56850
—
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|161.892
194.970
142.000
—
|335,08417
277,67521
318,97587
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|166.863
—
—
—
|333,85632
—
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
35+1
|52
52
52
36
|173.995
214.748
129.000
154.094
|332,10531
273,36635
323,08361
325,74939
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|174.806
216.888
122.000
135.572
|331,92384
272,93100
325,36918
331,06593
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|181.368
213.118
—
—
|330,39035
273,70992
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|68+0
68+0
68+0
63+0
|68
68
68
63
|189.233
305.942
213.000
241.692
|328,58250
256,66986
300,39462
305,31284
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|202.747
231.438
168.000
—
|325,67658
269,98458
311,55250
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|208.437
224.476
165.000
223.571
|324,47681
271,36873
312,45391
309,05159
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|208.619
—
—
—
|324,44607
—
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|67+0
63+0
54+0
53+0
|67
63
54
53
|212.995
317.723
334.000
641.848
|323,54307
254,78440
276,44599
245,93151
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|36+0
39+0
—
—
|36
39
—
—
|213.031
357.070
—
—
|323,53490
248,86219
—
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|217.822
243.418
197.000
—
|322,55968
267,64030
304,26971
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|38+0
38+0
—
—
|38
38
—
—
|220.858
475.647
—
—
|321,94344
233,14789
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|1+0
1+0
1+0
—
|1
1
1
—
|225.329
193.657
429.000
—
|321,06147
277,97170
260,91720
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
42+0
39+0
16+0
|42
42
39
16
|227.683
461.231
181.000
91.280
|320,59033
235,01313
308,08793
346,44631
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
51+0
51+0
—
|51
51
51
—
|238.257
351.198
512.000
—
|318,57246
249,71791
248,74232
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Sarıkamış Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|259.023
270.709
244.000
—
|314,84677
262,59810
293,55240
—
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|259.366
348.526
—
—
|314,78407
250,11817
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
32+0
27+0
27+0
|30
18
25
17
|259.498
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|314,76221
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|278.413
—
—
—
|311,54742
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
10+0
10+0
10+0
|8
10
10
10
|281.449
439.121
292.000
710.446
|311,06188
237,80151
284,07535
237,89539
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|288.490
364.575
—
—
|309,92929
247,79517
—
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|294.122
352.165
194.000
236.981
|309,01248
249,57557
304,94976
306,25592
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
32+0
30+0
20+0
|30
32
30
20
|298.670
269.360
266.000
244.698
|308,28233
262,84072
289,11033
304,70899
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|306.244
354.618
263.000
300.782
|307,07396
249,21275
289,76296
294,14174
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|19+0
20+0
—
—
|19
20
—
—
|321.158
454.494
—
—
|304,79704
235,87156
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|59+0
51+0
51+0
—
|59
51
51
—
|324.925
383.733
585.000
—
|304,21955
245,09801
238,88011
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
20+0
12+0
5+0
|25
20
12
5
|352.327
282.111
240.000
171.758
|300,22676
260,59268
294,53652
321,04798
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|4+0
4+0
6+0
—
|4
4
6
—
|374.009
233.246
400.000
—
|297,17402
269,62477
265,50203
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
17+0
21+0
—
|30
17
21
—
|376.203
455.588
603.000
—
|296,86601
235,73198
236,40136
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|32+0
32+0
32+0
15+0
|32
32
32
15
|381.241
435.036
423.000
322.580
|296,18715
238,31234
261,88927
290,34521
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|16+0
—
—
—
|16
—
—
—
|381.334
—
—
—
|296,17485
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|43+0
—
—
—
|43
—
—
—
|384.193
—
—
—
|295,80096
—
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
5+0
—
—
|6
5
—
—
|388.689
303.744
—
—
|295,19453
257,00701
—
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
34+0
—
—
|25
10
—
—
|399.340
Dolmadı
—
—
|293,79681
Dolmadı
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
14+0
15+0
5+0
|15
14
15
5
|417.108
287.351
433.000
176.633
|291,51046
259,70343
260,34517
319,80583
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|24+0
26+0
23+0
7+0
|24
26
23
7
|417.121
466.889
271.000
486.704
|291,50916
234,28832
288,14353
265,56578
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|21+0
—
—
—
|21
—
—
—
|425.552
—
—
—
|290,42892
—
—
—
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|431.481
272.162
—
—
|289,69499
262,34527
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
5+0
6+0
6+0
|8
5
6
6
|442.617
148.165
188.000
184.264
|288,32446
289,39983
306,36361
317,96498
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|23+0
14+0
—
—
|23
14
—
—
|460.960
454.090
—
—
|286,07180
235,92362
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|59+0
—
—
—
|59
—
—
—
|461.689
—
—
—
|285,97909
—
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
—
—
|9
8
—
—
|472.084
483.887
—
—
|284,72998
232,04601
—
—
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
34+0
—
—
|15
5
—
—
|523.022
Dolmadı
—
—
|278,90727
Dolmadı
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
9+0
10+0
20+0
|12
9
10
6
|536.878
485.843
713.000
Dolmadı
|277,39735
231,78911
222,67749
Dolmadı
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|28+0
49+0
50+0
—
|28
14
28
—
|548.209
Dolmadı
Dolmadı
—
|276,15424
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|61+0
51+0
—
—
|61
51
—
—
|578.697
451.080
—
—
|272,92750
236,30389
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|14+0
14+0
14+0
15+0
|14
11
14
15
|591.827
Dolmadı
616.000
668.925
|271,58351
Dolmadı
234,65510
242,71993
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|596.373
—
—
—
|271,10309
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|1+0
10+0
6+0
—
|1
1
6
—
|644.072
Dolmadı
462.000
—
|266,26757
Dolmadı
255,93215
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
18+0
20+0
20+0
|10
5
16
20
|645.617
Dolmadı
Dolmadı
645.650
|266,11385
Dolmadı
Dolmadı
245,47404
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
43+0
55+0
63+0
|25
5
35
60
|658.550
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|264,82977
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|688.534
—
—
—
|261,91138
—
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|17+0
—
—
—
|17
—
—
—
|689.590
—
—
—
|261,81041
—
—
—
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|22+0
34+0
34+0
30+0
|22
5
31
30
|702.105
Dolmadı
Dolmadı
588.536
|260,61898
Dolmadı
Dolmadı
252,41271
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|49+0
45+0
45+0
22+0
|49
36
45
22
|702.799
Dolmadı
641.000
175.715
|260,55524
Dolmadı
231,38221
320,03813
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
34+0
—
—
|25
9
—
—
|706.666
Dolmadı
—
—
|260,18951
Dolmadı
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
29+0
—
—
|25
8
—
—
|710.800
Dolmadı
—
—
|259,80056
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|47+0
—
—
—
|47
—
—
—
|749.003
—
—
—
|256,27511
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
34+0
—
—
|25
5
—
—
|752.468
Dolmadı
—
—
|255,95015
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|781.772
—
—
—
|253,29941
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|24+0
52+0
33+0
9+0
|24
23
33
9
|789.934
Dolmadı
726.000
798.513
|252,57230
Dolmadı
221,09001
227,18357
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|34+0
40+0
37+0
25+0
|34
20
37
25
|791.700
Dolmadı
610.000
602.787
|252,41794
Dolmadı
235,49261
250,65657
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+0
33+0
20+0
20+0
|40
24
20
8
|811.884
Dolmadı
525.000
Dolmadı
|250,60926
Dolmadı
246,96792
Dolmadı
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|59+0
59+0
59+0
54+0
|59
35
59
54
|846.491
Dolmadı
763.000
824.760
|247,54237
Dolmadı
216,47247
222,95216
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
7+0
12+0
—
|8
3
3
—
|851.234
Dolmadı
Dolmadı
—
|247,11550
Dolmadı
Dolmadı
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|65+0
—
—
—
|65
—
—
—
|851.433
—
—
—
|247,09841
—
—
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
48+0
—
—
|25
4
—
—
|870.774
Dolmadı
—
—
|245,39228
Dolmadı
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|38+0
68+0
68+0
49+0
|38
22
68
49
|885.834
Dolmadı
607.000
611.570
|244,07567
Dolmadı
235,95257
249,59272
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|84+0
—
—
—
|84
—
—
—
|941.340
—
—
—
|239,27084
—
—
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|56+0
50+0
42+0
41+0
|56
50
42
41
|960.018
461.926
479.000
669.173
|237,64481
234,92886
253,48576
242,68643
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
8+0
15+0
12+0
|10
3
5
3
|966.176
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|237,11012
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|18+0
—
—
—
|18
—
—
—
|977.049
—
—
—
|236,16327
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|32+0
26+0
23+0
—
|32
24
17
—
|1.065.912
Dolmadı
Dolmadı
—
|228,30976
Dolmadı
Dolmadı
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
8+0
8+0
4+0
|20
1
8
1
|1.093.819
Dolmadı
676.000
Dolmadı
|225,82559
Dolmadı
227,11356
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
8+0
9+0
8+0
|2
—
1
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKOŞA)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
26+0
15+0
7+0
|30
8
13
1
|1.343.799
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|200,24282
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
22+0
34+0
—
|8
2
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
14+0
8+0
5+0
|25
4
8
—
|1.410.446
Dolmadı
816.000
Dolmadı
|190,60400
Dolmadı
201,75965
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|24+0
25+0
—
—
|12
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
23+0
22+0
19+0
|17
2
8
9
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
33+0
28+0
5+0
|28
14
28
5
|Dolmadı
Dolmadı
706.000
540.414
|Dolmadı
Dolmadı
223,49991
258,49070
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2+0
2+0
2+0
5+0
|—
—
1
1
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı