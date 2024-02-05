Gazeteci Seher Yaşayacak’a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu

Ancak bu kez kendisi davanın sanığı oldu. "LAMA...İT...VAROŞ..." İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, gazeteci Seher Yaşayacak avukatı aracılığı ile "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat hakkında şikayetçi oldu.