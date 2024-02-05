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Gazeteci Seher Yaşayacak'a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:48
Gazeteci Seher Yaşayacak'a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu
Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat, cezaevine girmeden önce gazeteci Seher Yaşayacak'a sosyal medya üzerinden hakaret etti. Şikayet üzerine Polat'ın, "Lama, it, varoş" gibi kelimeler sarf ettiği belirlendi. Savcılık, taraflara sunulan uzlaşma önerisinin kabul edilmediğini belirtirken, Dilan Polat hakkında istenen ceza belli oldu.