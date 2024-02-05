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Haberler Yaşam Gazeteci Seher Yaşayacak'a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:48

Gazeteci Seher Yaşayacak'a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat, cezaevine girmeden önce gazeteci Seher Yaşayacak'a sosyal medya üzerinden hakaret etti. Şikayet üzerine Polat'ın, "Lama, it, varoş" gibi kelimeler sarf ettiği belirlendi. Savcılık, taraflara sunulan uzlaşma önerisinin kabul edilmediğini belirtirken, Dilan Polat hakkında istenen ceza belli oldu.

Gazeteci Seher Yaşayacak’a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevine girmeden önce birçok kişiyle adliyelik oldu.

Gazeteci Seher Yaşayacak’a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu

Kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle onlarca suç duyurusunda bulunan Polat, gazeteci Seher Yaşayacak ile de davalık oldu.

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Gazeteci Seher Yaşayacak’a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu

Ancak bu kez kendisi davanın sanığı oldu. "LAMA...İT...VAROŞ..." İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, gazeteci Seher Yaşayacak avukatı aracılığı ile "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat hakkında şikayetçi oldu.

Gazeteci Seher Yaşayacak’a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu

"LAMA, İT, VAROŞ..."

24 Kasım 2023 günü Polat'ın sosyal medya hesabından Yaşayacak'a, "Senin eskort damarına basmimmm...İto sanki kapılarını sen gibi lamanın en büyük varoşuna açtı, ünlü oldun sayemde. Ayaklarımı yıka köpek. O küçük it lamanın çocuğu yaparım seni ama şimdi işim seninle değil!

Gazeteci Seher Yaşayacak’a hakaret etmişti! Dilan Polat için istenen ceza belli oldu

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