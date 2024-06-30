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GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
12:16
GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?
98. Gazi Koşusu bugün gerçekleştiriliyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen yarışta start saatler 17.15'i gösterdiğinde verilecek. 2 bin 400 metre mesafeli pistte 22 at birincilik için yarışacak. Gazi Koşusu canlı olarak televizyonda yayınlanacak. Gazi Koşusu'nun kazananı hem büyük ikramiyeyi hem de itibar kazanacak. Peki, 98. Gazi Koşusu Ödülü ne kadar, kaç TL? Gazi Koşusu'nu kazanan at ne kadar ödül alacak? İşte detaylar;