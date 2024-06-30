GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

Gazi Koşusu heyecanı başladı. 98. Gazi Koşusu İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Koşusu'nu kazanan ise hem büyük ödülün hem de itibarın sahibi olacak. Bu yarış tarihinde en iyi derece 1996 yılında Bold Pilot isimli safkana ait olurken gözler yapılacak yarışa çevrildi. Gazi Koşusu ödülü ise bu noktada merak ediliyor. Peki, Gazi Koşusu ödülü 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?