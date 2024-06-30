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Giriş Tarihi: 30.06.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 12:16

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

98. Gazi Koşusu bugün gerçekleştiriliyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen yarışta start saatler 17.15'i gösterdiğinde verilecek. 2 bin 400 metre mesafeli pistte 22 at birincilik için yarışacak. Gazi Koşusu canlı olarak televizyonda yayınlanacak. Gazi Koşusu'nun kazananı hem büyük ikramiyeyi hem de itibar kazanacak. Peki, 98. Gazi Koşusu Ödülü ne kadar, kaç TL? Gazi Koşusu'nu kazanan at ne kadar ödül alacak? İşte detaylar;

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

Gazi Koşusu heyecanı başladı. 98. Gazi Koşusu İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Koşusu'nu kazanan ise hem büyük ödülün hem de itibarın sahibi olacak. Bu yarış tarihinde en iyi derece 1996 yılında Bold Pilot isimli safkana ait olurken gözler yapılacak yarışa çevrildi. Gazi Koşusu ödülü ise bu noktada merak ediliyor. Peki, Gazi Koşusu ödülü 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

GAZİ KOŞUSU BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

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GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL'ye ulaşacak.

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak.

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ 2024 ne kadar? Gazi Koşusu birincisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl TJK TV ve Tay TV'nin yanı sıra 17'si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.

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