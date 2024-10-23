Gazi ve şehit yakınları SABAH’a konuştu: Milletimiz büyük bir hainden kurtuldu

Gözümün üstünden yaklaşık 4 santimlik yorgun mermi çıkardılar. Bu hainin ölümü, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bizi rahatlatmıştır. O şahsın ne dirisi ne de ölüsü ülkemize girebildi, bu saatten sonra da giremez. Rabbim bir daha bize bu 15 Temmuz gibi olaylar yaşatmasın" dedi.