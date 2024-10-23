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Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 06:36

Gazi ve şehit yakınları SABAH'a konuştu: Milletimiz büyük bir hainden kurtuldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarının tepkileri sürüyor. 15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Adanalı polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, "Ülkemiz, milletimiz bir hainden, pislikten kurtuldu. Öldüğünü duyduğum an sevindim, lanet okudum. Vatansız hain. Onunla diğer tarafta hesaplaşacağız. Allah cezasını verdi" dedi. 15 Temmuz Gazisi Sedayi Yılmaz (42) "O kara gecede arkadaşlarımla Çengelköy meydanında hainlere karşı direnirken, hainlerin kurşunuyla yaralandım. O zaman dedim ki, o hainin öldüğünü duyduğumda adak keseceğim. Vatansız hain öldü. Artık ormana bir yere gömerler. Adağımı yerine getireceğim" dedi.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Gazi ve şehit yakınları SABAH’a konuştu: Milletimiz büyük bir hainden kurtuldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da yüzüne isabet eden kurşunla yaralanan, evli ve 1 çocuk babası 31 yaşındaki Onurcan Akçay, o geceyi unutamadığını söyledi.

Gazi ve şehit yakınları SABAH’a konuştu: Milletimiz büyük bir hainden kurtuldu

Darbe akşamı yüzüne isabet eden mermi nedeniyle gözünde yüzde 40 görme kaybı olduğunu ifade eden gazi Akçay, "Gözümün üstünden vuruldum, ameliyat oldum.

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Gazi ve şehit yakınları SABAH’a konuştu: Milletimiz büyük bir hainden kurtuldu

Gözümün üstünden yaklaşık 4 santimlik yorgun mermi çıkardılar. Bu hainin ölümü, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bizi rahatlatmıştır. O şahsın ne dirisi ne de ölüsü ülkemize girebildi, bu saatten sonra da giremez. Rabbim bir daha bize bu 15 Temmuz gibi olaylar yaşatmasın" dedi.

Gazi ve şehit yakınları SABAH’a konuştu: Milletimiz büyük bir hainden kurtuldu

"ONU TOPRAK BİLE KABUL ETMEZ"

Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru da, "Onu toprak bile kabul etmez. Bizim canımız yandı 8 sene oldu gece gündüz oğlumuza yanıyoruz. O haine destek verenler de en kısa zamanda ölürler" şeklinde konuştu.

Gazi ve şehit yakınları SABAH’a konuştu: Milletimiz büyük bir hainden kurtuldu

"ADAĞIMI YERİNE GETİRECEĞİM"

Giresun'da yaşayan 15 Temmuz Gazisi Sedayi Yılmaz(42) ise, "O gece arkadaşlarımla Çengelköy meydanında hainlere karşı direnirken, hainlerin kurşunuyla yaralandım. O zaman dedim ki, o hainin öldüğünü duyduğumda adak keseceğim. Vatansız hain öldü. Artık ormana bir yere gömerler. Adağımı yerine getireceğim. Acaba Allaha nasıl cevap verecek, merak ediyorum" dedi.

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