Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
06:36
Gazi ve şehit yakınları SABAH'a konuştu: Milletimiz büyük bir hainden kurtuldu
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarının tepkileri sürüyor. 15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Adanalı polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, "Ülkemiz, milletimiz bir hainden, pislikten kurtuldu. Öldüğünü duyduğum an sevindim, lanet okudum. Vatansız hain. Onunla diğer tarafta hesaplaşacağız. Allah cezasını verdi" dedi. 15 Temmuz Gazisi Sedayi Yılmaz (42) "O kara gecede arkadaşlarımla Çengelköy meydanında hainlere karşı direnirken, hainlerin kurşunuyla yaralandım. O zaman dedim ki, o hainin öldüğünü duyduğumda adak keseceğim. Vatansız hain öldü. Artık ormana bir yere gömerler. Adağımı yerine getireceğim" dedi.