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Giriş Tarihi: 09.10.2024 20:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:44

Gaziantep'te deprem konutları teslim ediliyor! "Devlet her şeyimize yetişti"

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'te deprem konutlarının bir yandan inşası diğer yandan teslimi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ağır yıkımın yaşandığı Nurdağı ilçesinde 2 bin 85 konutu teslim etti. İlçeden görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.

Gaziantep’te deprem konutları teslim ediliyor! Devlet her şeyimize yetişti

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'te deprem konutlarının bir yandan inşası diğer yandan teslimi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ağır yıkımın yaşandığı Nurdağı ilçesinde 2 bin 85 konutu teslim etti. İlçeden görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.

Gaziantep’te deprem konutları teslim ediliyor! Devlet her şeyimize yetişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gaziantep'te 29 bin 945 konut ve bin 367 iş yeri olmak üzere 31 bin 312 bağımsız bölüm inşa edecek. Kentte şimdiye kadar 15 bin 372 konut teslim edildi.

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Gaziantep’te deprem konutları teslim ediliyor! Devlet her şeyimize yetişti

2025 yıl sonuna kadar toplam 15 bin 940 konut ve iş yeri teslim edilecek. 6 Şubat'ta en ağır hasarı alan yerleşim birimlerinden Nurdağı'nda ise 5 bin 985 konut ve bin 131 işyerinden oluşan 7 bin 116 bağımsız bölüm inşa edilecek. İlçede bugüne kadar 2 bin 85 konut teslim edildi. 2025 yıl sonuna kadar toplam 5 bin 31 konut ve işyeri teslim edilecek.

Gaziantep’te deprem konutları teslim ediliyor! Devlet her şeyimize yetişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz. 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.

Gaziantep’te deprem konutları teslim ediliyor! Devlet her şeyimize yetişti

"DEVLET, HER ŞEYİMİZE YETİŞTİ"

Nurdağı'nda kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, kendilerine verilen sözlerin tutulmasından ve yeni evlerine kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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