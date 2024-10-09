Gaziantep'te deprem konutları teslim ediliyor! "Devlet her şeyimize yetişti"

2025 yıl sonuna kadar toplam 15 bin 940 konut ve iş yeri teslim edilecek. 6 Şubat'ta en ağır hasarı alan yerleşim birimlerinden Nurdağı'nda ise 5 bin 985 konut ve bin 131 işyerinden oluşan 7 bin 116 bağımsız bölüm inşa edilecek. İlçede bugüne kadar 2 bin 85 konut teslim edildi. 2025 yıl sonuna kadar toplam 5 bin 31 konut ve işyeri teslim edilecek.