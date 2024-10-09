Giriş Tarihi: 09.10.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
20:44
Gaziantep'te deprem konutları teslim ediliyor! "Devlet her şeyimize yetişti"
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'te deprem konutlarının bir yandan inşası diğer yandan teslimi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ağır yıkımın yaşandığı Nurdağı ilçesinde 2 bin 85 konutu teslim etti. İlçeden görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.