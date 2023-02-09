Haberler Yaşam Gaziantep’te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep ölü - yaralı sayısı (9 Şubat 2023)

Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:41

Gaziantep’te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep ölü - yaralı sayısı (9 Şubat 2023)

Gaziantep ölü yaralı sayısı: Türkiye, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve halen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş merkezli deprem için tek yürek oldu. Zamanla yarış sürerken ekipler göçük altından gelecek tek bir nefes için seferber oluyor. Öte yandan gelişmeler de "Gaziantep'te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" soruları yanıt arıyor. Yüzyılın en büyük depremi olarak tanımlanan felakette, birçok ülke de Türkiye'ye destek için bölgeye ekiplerini gönderdi. Peki, Gaziantep'te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte detaylar.