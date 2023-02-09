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Haberler Yaşam Gaziantep’te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep ölü - yaralı sayısı (9 Şubat 2023)
Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:41

Gaziantep’te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep ölü - yaralı sayısı (9 Şubat 2023)

Gaziantep ölü yaralı sayısı: Türkiye, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve halen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş merkezli deprem için tek yürek oldu. Zamanla yarış sürerken ekipler göçük altından gelecek tek bir nefes için seferber oluyor. Öte yandan gelişmeler de "Gaziantep'te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" soruları yanıt arıyor. Yüzyılın en büyük depremi olarak tanımlanan felakette, birçok ülke de Türkiye'ye destek için bölgeye ekiplerini gönderdi. Peki, Gaziantep'te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte detaylar.

Gaziantep’te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep ölü - yaralı sayısı 9 Şubat 2023

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman… 10 ilde hasara ve can kayıplarına neden olan büyük sarsıntının ardından göçük altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken "Gaziantep'te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Gaziantep'te depremde ölü ve yaralı sayısı son durum ve detaylar.

Gaziantep’te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep ölü - yaralı sayısı 9 Şubat 2023

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU AÇIKLANDI!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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Gaziantep’te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep ölü - yaralı sayısı 9 Şubat 2023

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Gaziantep’te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep ölü - yaralı sayısı 9 Şubat 2023

Yapılan son açıklamaya göre depremlerde 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti. 62 bin 914 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’te depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep ölü - yaralı sayısı 9 Şubat 2023

GAZİANTEP'TE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR, KAÇ BİNA YIKILDI?

7 Şubat Salı 21.35 itibarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il il verilere göre Adıyaman ölü ve yaralı sayısı şu şekilde:

ÖLÜ SAYISI: 896

YARALI SAYISI: 400

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