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Gece kaplumbağalar gündüz insanlar kullanacak: Tam 21 noktada geçerli! Uymayana 557 bin TL ceza
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
10:53
Gece kaplumbağalar gündüz insanlar kullanacak: Tam 21 noktada geçerli! Uymayana 557 bin TL ceza
Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara, saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar giriş yasağı başladı. Ateş ve mangal yakmak, çadır kurmak, araçla girişin de yasak olduğu bu kumsalları geceleri deniz kaplumbağaları, gündüz insanlar kullanabilecek. Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 557 bin 212 TL.