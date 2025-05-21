Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gece kaplumbağalar gündüz insanlar kullanacak: Tam 21 noktada geçerli! Uymayana 557 bin TL ceza
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:53

Gece kaplumbağalar gündüz insanlar kullanacak: Tam 21 noktada geçerli! Uymayana 557 bin TL ceza

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara, saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar giriş yasağı başladı. Ateş ve mangal yakmak, çadır kurmak, araçla girişin de yasak olduğu bu kumsalları geceleri deniz kaplumbağaları, gündüz insanlar kullanabilecek. Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 557 bin 212 TL.

DHA
Gece kaplumbağalar gündüz insanlar kullanacak: Tam 21 noktada geçerli! Uymayana 557 bin TL ceza

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesindeki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama dönemi başladı.

Her yıl nisan sonu veya mayıs ayında başlayan süreç, erişkin kaplumbağaların kumsallara çıkıp yumurta bırakması, temmuz ortasından itibaren de yuvalardan yavruların çıkışı ve denize ulaşması şeklinde eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.

Gece kaplumbağalar gündüz insanlar kullanacak: Tam 21 noktada geçerli! Uymayana 557 bin TL ceza

Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama kumsallarını, Türkiye'nin Akdeniz kıyıları oluşturuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gece kaplumbağalar gündüz insanlar kullanacak: Tam 21 noktada geçerli! Uymayana 557 bin TL ceza

TÜRKİYE'DE 21 YUVALAMA KUMSALI

Türkiye'de en büyük yuvalama alanları Antalya'da bulunuyor. Ekoloji Araştırmalar Derneği'nin (EKAD), bu sezon 27'nci yıl çalışmalarını yürüteceği 30 kilometrelik Belek kumsalı hem Türkiye hem de Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı olarak geçiyor.

Gece kaplumbağalar gündüz insanlar kullanacak: Tam 21 noktada geçerli! Uymayana 557 bin TL ceza

Türkiye'de 9'u Antalya'da olmak üzere, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunuyor.

Gece kaplumbağalar gündüz insanlar kullanacak: Tam 21 noktada geçerli! Uymayana 557 bin TL ceza

Bu kumsallar; Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Samandağ.