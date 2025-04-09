Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!

YAKALANDILAR

Müşteri olarak gece kulübüne gelen taraflardan A.T., E.T. ve H.T.'nin şüpheli S.U.'nun yardımıyla olaydan sonra Denizli'ye kaçtığı, oradan da araç değiştirerek Antalya'ya geçtikleri tespit edildi. Şüpheliler burada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları araçta ve olayın gerçekleştiği iş yerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilirken, 1 silahın ise şüpheliler tarafından Denizli'de boş bir araziye atıldığı belirlendi. Polis ekipleri bu silahı da kısa sürede buldu.