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Haberler Yaşam Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 21:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 21:36

Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!

Şişli'de meydana gelen olayda, kendi aralarında kavga etti. Müşterilere güvenlik görevlileri müdahale edince şahıslar bu sefer iş yeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. O esnada bazı kişiler silaha davranak güvenlik görevlisini ve yoldan geçen bir kişiyi yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, 6 kişi tutuklandı.

DHA
Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, 3 Nisan Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Şişli Harbiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşterilere güvenlik görevlileri müdahale etti.

Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!

Bu sırada dışarı çıkarılan müşteriler iş yeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Grup içerisindeki kişilerden bazıları silahla ateş açarak güvenlik görevlisi Armağan Türk'ü ve o sırada yoldan geçen M.A.'yı yaraladı.

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Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!

MEKANDAN KOVULUNCA ATEŞ AÇTILAR

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Türk'ü ve M.A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hasteneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!

Ameliyata alınan Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan M.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kulübün güvenlik görevlileri M.A., K.A.T. ve M.C.K.'yi gözaltına aldı.

Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!

YAKALANDILAR

Müşteri olarak gece kulübüne gelen taraflardan A.T., E.T. ve H.T.'nin şüpheli S.U.'nun yardımıyla olaydan sonra Denizli'ye kaçtığı, oradan da araç değiştirerek Antalya'ya geçtikleri tespit edildi. Şüpheliler burada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları araçta ve olayın gerçekleştiği iş yerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilirken, 1 silahın ise şüpheliler tarafından Denizli'de boş bir araziye atıldığı belirlendi. Polis ekipleri bu silahı da kısa sürede buldu.