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Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
21:36
Gece kulübünden kovulunca ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı!
Şişli'de meydana gelen olayda, kendi aralarında kavga etti. Müşterilere güvenlik görevlileri müdahale edince şahıslar bu sefer iş yeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. O esnada bazı kişiler silaha davranak güvenlik görevlisini ve yoldan geçen bir kişiyi yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, 6 kişi tutuklandı.