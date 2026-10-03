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Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar'dan kalma o gizli alışkanlık!
Giriş Tarihi: 03.10.2026 12:51
Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar'dan kalma o gizli alışkanlık!
Antik dönemlerden günümüze ulaşan ve son dönemde sosyal medyada yeniden popülerleşen mistik bir gelenek, uyku kalitesini artırmak isteyenlerin radarına takıldı. Antik Yunan ve Roma'da bilgelik, zihinsel berraklık ve korunmanın sembolü kabul edilen tarihi bir yöntem, şimdilerde gece rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. İşte zihni sakinleştiren o gizli antik gelenek ve merak edilen detaylar…