Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

YASTIK ALTINA DEFNE YAPRAĞI KOYMANIN İNANILAN 4 ETKİSİ

Antik dönem düşünürleri ve şairlerinin zihin açıklığı sağlamak amacıyla taç olarak taktığı defne yaprağı, o dönemlerde sadece bir mutfak baharatı değil, aynı zamanda kötü enerjilerden korunma ve bilgelik sembolü olarak görülüyordu. Halk arasında ve eski kültürlerde defne yaprağının gece uykusuna ve zihin sağlığına sunduğu düşünülen faydaları şöyle sıralanıyor: