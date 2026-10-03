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Giriş Tarihi: 03.10.2026 12:51

Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar'dan kalma o gizli alışkanlık!

Antik dönemlerden günümüze ulaşan ve son dönemde sosyal medyada yeniden popülerleşen mistik bir gelenek, uyku kalitesini artırmak isteyenlerin radarına takıldı. Antik Yunan ve Roma'da bilgelik, zihinsel berraklık ve korunmanın sembolü kabul edilen tarihi bir yöntem, şimdilerde gece rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. İşte zihni sakinleştiren o gizli antik gelenek ve merak edilen detaylar…

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Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

Defne yaprağı denildiğinde akla ilk olarak güçlü aromasıyla çorbalara ve et yemeklerine kattığı lezzet gelir. Ancak bu şifalı bitki, tarihin ilk dönemlerinden itibaren mutfakların çok ötesinde mistik ve psikolojik anlamlar taşıyordu.

Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

YASTIK ALTINA DEFNE YAPRAĞI KOYMANIN İNANILAN 4 ETKİSİ

Antik dönem düşünürleri ve şairlerinin zihin açıklığı sağlamak amacıyla taç olarak taktığı defne yaprağı, o dönemlerde sadece bir mutfak baharatı değil, aynı zamanda kötü enerjilerden korunma ve bilgelik sembolü olarak görülüyordu. Halk arasında ve eski kültürlerde defne yaprağının gece uykusuna ve zihin sağlığına sunduğu düşünülen faydaları şöyle sıralanıyor:

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Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

RAHAT VE HUZURLU UYKU

Defne yaprağının hafif ve doğal aroması sinir sistemini yatıştırarak günün yorgunluğunu atmaya ve uykuya geçiş sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

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Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

STRES VE KAYGIYI AZALTMA

Gece rutini olarak uygulanan sembolik davranışlar, zihne "dinlenme zamanı geldi" mesajı vererek kaygı seviyesini düşürür ve zihinsel dinginlik sağlar.

Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

KÖTÜ RÜYALARDAN KORUNMA

Antik inanışlara göre defne, gece gelen negatif enerjiyi ve kabusları uzak tutan güçlü bir koruyucu kalkan kabul edilir.

Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

HABERCİ RÜYALAR VE ZİHİN AÇIKLIĞI

Halk arasında, zihni meşgul eden sorulara rüyalar aracılığıyla yanıt bulmayı sağladığına ve bilinçaltını berraklaştırdığına inanılır.

Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

YASTIK ALTI RİTÜELİ NASIL UYGULANIR?

Uygulamanın tam etki vermesi ve gece boyunca konforunuzu bozmaması için dikkat edilmesi gereken birkaç pratik adım bulunuyor:

Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

Doğru Yaprağı Seçin: İşlem için mutlaka kuru, temiz ve bütün bir defne yaprağı tercih edilmelidir. Taze yapraklar yağ ve koku salınımı yapabileceği için önerilmez.

Kese Yönteminden Faydalanın: Yaprağın gece boyunca batmasını veya kırılmasını önlemek adına, yaprağı küçük ve ince bir kumaş kesenin içine koyabilirsiniz.

Konumlandırın: Hazırladığınız keseyi veya yaprağı gece yatmadan önce doğrudan yastığınızın altına ya da yastık kılıfının iç kısmına yerleştirin.

Gece yastık altına bir tane koyup uyuyun: İşte Antik Çağlar’dan kalma o gizli alışkanlık!

NOT: Yastık altına defne yaprağı koymak tıbbi bir tedavi veya kesin bir garanti sunmaz. Ancak modern yaşamın getirdiği yoğun stresi azaltmak ve geceye zihinsel bir hazırlık yapmak isteyenler için sembolik ve psikolojik açıdan güçlü bir rahatlama metodudur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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