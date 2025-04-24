Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!

PENDİK

Tüm ekipleriyle sahada yer alan Pendik Belediyesi, toplanma alanlarına gelen ilçe sakinlerine sıcak çorba ikram etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gelişmeleri yakından takip ederek birlik mesajı verdi.

SULTANBEYLİ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, tüm ekipleriyle sahada yerini aldı. İlçedeki korular ve acil toplanma alanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Tombaş, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

SULTANGAZİ

Sultangazi Belediyesi, tüm hizmet tesislerini ve kültür merkezlerini gece boyunca vatandaşların kullanımına sundu. İlçedeki mobil noktalarda belediye ekiplerince vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, parklar ve toplanma alanlarında bekleyen vatandaşlara ziyarette bulunarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.