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Haberler Yaşam Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 22:07 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 22:41

Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!

İstanbul'daki Silivri merkezli 6,2'lik depremden sonra vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin ardından vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçirirken, soğuğa karşı çadır kurdukları da görüldü. Öte yandan evlerine girmekte hala tedirgin olan vatandaşlar için ilçe belediyeleri geceyi dışarıda geçirecekler için belediyelere ait mekanların 24 saat boyunca hizmet vereceğini söyledi. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de vatandaşlara ikramda bulunacağı bildirildi.

AJANSLAR
Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!

İlçe belediyeleri, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında harekete geçerek dayanışma ruhunu sahaya taşıdı. Gece boyunca dışarıda olacak vatandaşlara barınma ve ikramlarda bulunulacak.

Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta da geceyi dışarıda geçirenlere toplanma alanlarında sıcak çorba, meyve suyu ve kek dağıtıldı. Parklardaki Beltaş kafelerde ücretsiz çay sunuldu. Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

BEYKOZ

Gece boyunca Beykoz Belediyesi de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Belirli noktalarda vatandaşlara çorba ikramında bulunulan ilçede Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, çalışmalarını sahada sürdürdü.

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Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!

ESENYURT

Esenyurt Belediyesi, depremin ardından hızla harekete geçerek sahada hasar tespit çalışması yaptı. Belediyeye bağlı aşevleri ve mobil ikram noktaları, gece boyunca aralıksız hizmet vererek 50 bin kişilik sıcak çorba ve çeşitli ikramlıklar hazırladı. Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy, deprem sonrası belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki son durumu takip etti. Deprem toplanma alanları ve belediyeye bağlı aşevlerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüşen Aksoy, depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını dinledi.

Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!

PENDİK

Tüm ekipleriyle sahada yer alan Pendik Belediyesi, toplanma alanlarına gelen ilçe sakinlerine sıcak çorba ikram etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gelişmeleri yakından takip ederek birlik mesajı verdi.

SULTANBEYLİ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, tüm ekipleriyle sahada yerini aldı. İlçedeki korular ve acil toplanma alanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Tombaş, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

SULTANGAZİ

Sultangazi Belediyesi, tüm hizmet tesislerini ve kültür merkezlerini gece boyunca vatandaşların kullanımına sundu. İlçedeki mobil noktalarda belediye ekiplerince vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, parklar ve toplanma alanlarında bekleyen vatandaşlara ziyarette bulunarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!

ÜMRANİYE

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Millet Bahçesi, Nabi Avcı Spor Salonu ve Haldun Alagaş Spor Salonu'nda vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulundu. Ayrıca ilçedeki tüm okullar, camiler, İnkılap Mahallesi Halide Edip Kız Teknik Meslek Lisesi, İstiklal Mahallesi 75. Yıl Meslek Lisesi, Cemil Meriç Mahallesi Askeri Çoban İlkokulu Kapalı Spor Salonu ve Site Mahallesi Erkut Soyak Lisesi Kapalı Spor Salonu gece boyunca vatandaşların kullanımına sunuldu.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da deprem sonrasında dışarıda vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti.