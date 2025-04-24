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Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
22:41
Depremin ardından ikinci gece: İkram ve barınma sağlanacak!
İstanbul'daki Silivri merkezli 6,2'lik depremden sonra vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin ardından vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçirirken, soğuğa karşı çadır kurdukları da görüldü. Öte yandan evlerine girmekte hala tedirgin olan vatandaşlar için ilçe belediyeleri geceyi dışarıda geçirecekler için belediyelere ait mekanların 24 saat boyunca hizmet vereceğini söyledi. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de vatandaşlara ikramda bulunacağı bildirildi.