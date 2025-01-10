GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta kim elendi altım bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da hafta finali yaşanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında gün birincisi olan isim çeyrek altın kazanırken, hafta birincisi olan isim ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim mutfakta 10 altın bileziği kim kazandı? İşte, 10 Ocak puan durumu!