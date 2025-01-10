Haberler
Yaşam
GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta kim elendi altım bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
11:44
Gelinim Mutfakta 10 Ocak puan durumu ile haftanın kazanan ve elenen yarışmacıları merak ediliyor. Her hafta bir gelinin adayının veda ettiği yarışma programında bu hafta izleyenleri şok edecek bir durum yaşanıyor. Bu haftanın veda edecek olan ismi sadece 1 puan farkla yarışmaya veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, 10 altın bileziği kim kazandı? İşte, hafta finalinde son durum!