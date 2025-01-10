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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta kim elendi altım bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:44

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta kim elendi altım bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 10 Ocak puan durumu ile haftanın kazanan ve elenen yarışmacıları merak ediliyor. Her hafta bir gelinin adayının veda ettiği yarışma programında bu hafta izleyenleri şok edecek bir durum yaşanıyor. Bu haftanın veda edecek olan ismi sadece 1 puan farkla yarışmaya veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, 10 altın bileziği kim kazandı? İşte, hafta finalinde son durum!

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta kim elendi altım bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da hafta finali yaşanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında gün birincisi olan isim çeyrek altın kazanırken, hafta birincisi olan isim ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim mutfakta 10 altın bileziği kim kazandı? İşte, 10 Ocak puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta kim elendi altım bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde haftanın finali yaşanıyor.

Günün birincisi ve haftanın birincisi ayrı ayrı ödüllendiriliyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta kim elendi altım bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta finalinde çeyrek altın ve 10 atın bilezik kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta kim elendi altım bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.

  • EZGİ
  • AYSUN
  • DUYGU
  • BEYZANUR
GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta kim elendi altım bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 10 Ocak Cuma günü hafta finalinde 1 puan farkla yarışmaya veda eden isim heüz açıklanmadı.

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