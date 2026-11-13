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Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2026 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?
Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:14
Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2026 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde yarışmacılar arasındaki rekabet iyice kızıştı. Günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak ve kayınvalidelerden yüksek puan almak için mutfağa giren gelinler, altın bilezikler için kıyasıya mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?