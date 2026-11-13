Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2026 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

Hafta boyunca yaşanan puan değişimleri rekabeti giderek artırırken final öncesinde oluşan sıralama da merak konusu oldu. Bir yanda altın bilezikleri kazanmak isteyen gelinler, diğer yanda elenmemek için mücadele ediyor. İşte 13 Kasım 2026 Cuma Gelinim Mutfakta finalinde yaşanacaklar ve güncel puan durumu...