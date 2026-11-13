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Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:14

Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2026 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde yarışmacılar arasındaki rekabet iyice kızıştı. Günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak ve kayınvalidelerden yüksek puan almak için mutfağa giren gelinler, altın bilezikler için kıyasıya mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

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Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2026 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

Hafta boyunca yaşanan puan değişimleri rekabeti giderek artırırken final öncesinde oluşan sıralama da merak konusu oldu. Bir yanda altın bilezikleri kazanmak isteyen gelinler, diğer yanda elenmemek için mücadele ediyor. İşte 13 Kasım 2026 Cuma Gelinim Mutfakta finalinde yaşanacaklar ve güncel puan durumu...

Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2026 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM 2026 SONUCU

Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen ve birinci olan gelin belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

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Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2026 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?
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Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2026 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?
Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2026 puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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