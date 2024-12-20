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GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
11:54
Gelinim Mutfakta 20 Aralık puan durumu araştırılıyor. Hafta finalinin yaşandığı günde gün birincisi çeyrek altını alırken, hafta birincisi ise 10 altın bilezik sahibi oluyor. Tüm hafta boyunca kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan bir isim ise yarışmaya veda ediyor. Peki, Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? İşte, son durum…