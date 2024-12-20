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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:54

GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 20 Aralık puan durumu araştırılıyor. Hafta finalinin yaşandığı günde gün birincisi çeyrek altını alırken, hafta birincisi ise 10 altın bilezik sahibi oluyor. Tüm hafta boyunca kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan bir isim ise yarışmaya veda ediyor. Peki, Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? İşte, son durum…

GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 20 Aralık Cuma günü gerçekleşen finalde hafta birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin açıklanıyor. Gelin ve kayınvalidelerin tüm hafta boyunca birlikte mücadele ettiği yarışta günün kazanan ismi Aslı Hünel tarafından Kanal D ekranlarında açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 20 Aralık Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

20 ARALIK 2024 GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 20 Aralık tarihli haftalık puan durumu henüz açıklanmadı.

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