GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Bu hafta Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 20 Aralık Cuma günü gerçekleşen finalde hafta birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin açıklanıyor. Gelin ve kayınvalidelerin tüm hafta boyunca birlikte mücadele ettiği yarışta günün kazanan ismi Aslı Hünel tarafından Kanal D ekranlarında açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?