Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!

Gelinim Mutfakta hafta finali yaşanıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin bir arada yarıştığı programda bugün bir isim büyük ödülün sahibi olacak. Tüm hafta en yüksek puanları toplayan gelin 10 altın bileziği koluna takarken, en az puan toplayan yarışmacı ise veda edecek. Peki, 9 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nedir, kim birinci oldu? İşte, o isim...