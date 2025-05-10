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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 09:14

Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da hafta finali geldi çattı. Gelinlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışta, kayınvalideler doğru tabağa puan vermek için çabalıyor. Günün en iyi tabağı puanları toplarken aynı zamanda finalde de büyük avantaj elde ediyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci olu, kim elendi? İşte, haftanın puan durumu...

Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!

Gelinim Mutfakta hafta finali yaşanıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin bir arada yarıştığı programda bugün bir isim büyük ödülün sahibi olacak. Tüm hafta en yüksek puanları toplayan gelin 10 altın bileziği koluna takarken, en az puan toplayan yarışmacı ise veda edecek. Peki, 9 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nedir, kim birinci oldu? İşte, o isim...

Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Sahra haftanın son gününde çeyrek altının sahibi olan gelini olurken 10 altın bileziğin sahibi ise Ezgi oldu.

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Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim aldığı eksi puanlar nedeniyle Asena oldu.

Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS PUAN DURUMU

EZGİ- 17/ 86 puan

SAHRA- 18/ 76 puan

ASENA- 14/ 59 puan

GİZEM- 14/ 65puan

Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN YARIŞMACILARI

  • Gizem
  • Sahra
  • Ezgi
  • Asena