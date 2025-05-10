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Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
09:14
Gelinim Mutfakta hafta finali! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Mayıs puan durumu!
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da hafta finali geldi çattı. Gelinlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışta, kayınvalideler doğru tabağa puan vermek için çabalıyor. Günün en iyi tabağı puanları toplarken aynı zamanda finalde de büyük avantaj elde ediyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci olu, kim elendi? İşte, haftanın puan durumu...