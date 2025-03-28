GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan bugün de dorukta! Gelinler mutfakta en lezzetli yemekleri hazırlayarak en yüksek puanı almaya çalıştı. 28 Mart 2025 puan tablosuna göre günün en başarılı ismi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte, 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta puan durumu...