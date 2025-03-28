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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
14:13
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?
Gelinlerin hünerlerini sergilediği ve kıyasıya rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasında 28 Mart puan durumu merakla bekleniyor. Günün en yüksek puanını alan gelin, çeyrek altının sahibi olurken, haftanın en çok puan toplayan yarışmacısı ise 10 altın bileziğin sahibi olacak.. Peki, Gelinim mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?