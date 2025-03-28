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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:13

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?

Gelinlerin hünerlerini sergilediği ve kıyasıya rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasında 28 Mart puan durumu merakla bekleniyor. Günün en yüksek puanını alan gelin, çeyrek altının sahibi olurken, haftanın en çok puan toplayan yarışmacısı ise 10 altın bileziğin sahibi olacak.. Peki, Gelinim mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan bugün de dorukta! Gelinler mutfakta en lezzetli yemekleri hazırlayarak en yüksek puanı almaya çalıştı. 28 Mart 2025 puan tablosuna göre günün en başarılı ismi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte, 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda elenen gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Mart Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 28 Mart 2025 Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Mart - 21 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Işıl gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

21 Mart Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da programa veda eden gelin Cansu & İlayda gelin oldu.