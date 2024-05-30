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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:40

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta puan durumu haftanın dördüncü gününde merak ediliyor. Gelinlerin kayınvalideleri ile birlikte yarıştığı programda final günü öncesinde alınacak olan puanlar 10 bileziğe giden yolda büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 30 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün günüz kuşağında izleyicisi ile buluşuyor. Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin ise tadım yaparak kendi gelinini bulmaya çalıştığı formatta günün en yüksek puanını toplayan gelin adayı çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu ne, bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 1399. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1399. bölümde Kıymet gelin kayınvalidesi ile büyük bir tartışma yaşıyor!

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim mutfakta 30 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS

DAMLA

KIYMET

ZEYNEP

GAMZE

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
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