GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün günüz kuşağında izleyicisi ile buluşuyor. Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin ise tadım yaparak kendi gelinini bulmaya çalıştığı formatta günün en yüksek puanını toplayan gelin adayı çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu ne, bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?