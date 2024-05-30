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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
11:40
Gelinim Mutfakta puan durumu haftanın dördüncü gününde merak ediliyor. Gelinlerin kayınvalideleri ile birlikte yarıştığı programda final günü öncesinde alınacak olan puanlar 10 bileziğe giden yolda büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 30 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün özeti!