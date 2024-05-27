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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? 27 Mayıs günün özeti!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:26

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? 27 Mayıs günün özeti!

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmaya iki gelin birden katılıyor! Sevenlerin yakından takip ettiği programda son eleme sonrasında kıran kırana mücadeleler bugün itibarıyla başladı. 27 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün çeyrek altın kazanan ismi kim oldu merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? 27 Mayıs günün özeti!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün günüz kuşağında izleyicisi ile buluşuyor. Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin ise tadım yaparak kendi gelinini bulmaya çalıştığı formatta günün en yüksek puanını toplayan gelin adayı çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu ne, bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? 27 Mayıs günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA 1396. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1396. bölümde yarışmaya iki gelin birden katılıyor!

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? 27 Mayıs günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde bir gelin adayı günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altın kazanmaya hak kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? 27 Mayıs günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta günün puan durumu henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? 27 Mayıs günün özeti!
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