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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? 27 Mayıs günün özeti!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:26
Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmaya iki gelin birden katılıyor! Sevenlerin yakından takip ettiği programda son eleme sonrasında kıran kırana mücadeleler bugün itibarıyla başladı. 27 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün çeyrek altın kazanan ismi kim oldu merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu!