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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA'DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 13:45

GELİNİM MUTFAKTA'DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da final günü heyecanı sürüyor! Hafta içi her gün Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken yarışmada bugün çeyrek altın ve 10 altın bileziğin sahibi belli oluyor. Aynı zamanda, haftanın en düşük puanını alan gelin yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA’DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da rekabet hız kesmeden devam ediyor! Yarışmacı gelinler, en lezzetli yemekleri yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele etti. Peki, 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? İşte puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA’DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta yarışmaya veda eden isim henüz belli olmadı. Haftalık puan durumunda en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda edecek henüz elenen isim açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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GELİNİM MUTFAKTA’DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alarak çeyrek altına sahip olan gelini henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA’DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor. Bilezikleri kazanan yarışmacı henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA’DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?

4 NİSAN 2025 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Nur:
Sahra:
Ezgi:
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