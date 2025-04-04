GELİNİM MUTFAKTA’DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da rekabet hız kesmeden devam ediyor! Yarışmacı gelinler, en lezzetli yemekleri yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele etti. Peki, 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? İşte puan durumu