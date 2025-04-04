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GELİNİM MUTFAKTA'DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
13:45
GELİNİM MUTFAKTA'DA ELEME HEYECANI! 4 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı?
Gelinim Mutfakta'da final günü heyecanı sürüyor! Hafta içi her gün Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken yarışmada bugün çeyrek altın ve 10 altın bileziğin sahibi belli oluyor. Aynı zamanda, haftanın en düşük puanını alan gelin yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı?