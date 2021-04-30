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Haberler Yaşam 'Gelmesinler yeter artık!' Bodrum'da İstanbul isyanı!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 08:40

'Gelmesinler yeter artık!' 'da isyanı!

Muğla'nın ilçesine, büyükşehirden 17 günlük '' sürecini geçirmek için gelenler, pandemi dönemiyle nüfusu artan ilçeyi daha da kalabalıklaştırdı. Bodrumlular ise isyan bayrağı açtı: Gelmesinler yeter artık!

'Gelmesinler yeter artık!' Bodrum'da İstanbul isyanı!

kararı sonrası İstanbullular 'a aktı. Turizm cennetinde yaşayanlar ise kalabalıktan dert yandı.

'Gelmesinler yeter artık!' Bodrum'da İstanbul isyanı!

'dan geldiklerini belirten Kaan Kızılateş (40), "İstanbul'dan geldiğimiz için bize göre bu trafik normal; çünkü alışkınız. 'da haziranda yaşanan sezon yoğunluğuna benziyor" dedi.

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'Gelmesinler yeter artık!' Bodrum'da İstanbul isyanı!

'dan yola çıkarak, 'a geldiklerini dile getiren Gökhan Ercan (32) da "Beklediğimiz gibi trafik yoğun. İstanbul'dan Bodrum'a doğru bir yoğunluk var" diye konuştu.

'Gelmesinler yeter artık!' Bodrum'da İstanbul isyanı!

'da eşi Recep Yılmaz (55) ile yaşayan Neşe Gül Yılmaz (53) ise "Gelmesinler yeter artık. Çok kalabalık. Herkes yerinde dursa daha iyi olacak. Virüsü daha çok yayacaklar" dedi.

'Gelmesinler yeter artık!' Bodrum'da İstanbul isyanı!

Uzun süredir trafikte olduklarını belirten Bütünay Bezereli (45) de "Biz buralıyız. Gelenlerin çoğu göçmen kuşlar, onlar gidince rahatlarız. Yollarda sorun çekiyoruz. 1 saattir yoldayız. Doktora 14.00'te olan randevumuza 15.00'te gidebildik" diye konuştu.

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