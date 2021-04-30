'Gelmesinler yeter artık!' Bodrum'da İstanbul isyanı!

Tam kapanma kararı sonrası İstanbullular Bodrum'a aktı. Turizm cennetinde yaşayanlar ise kalabalıktan dert yandı. İstanbul'dan geldiklerini belirten Kaan Kızılateş (40), 'İstanbul'dan geldiğimiz için bize göre bu trafik normal; çünkü alışkınız. Bodrum'da haziranda yaşanan sezon yoğunluğuna benziyor' dedi. İstanbul'dan yola çıkarak, Bodrum'a geldiklerini dile getiren Gökhan Ercan (32) da 'Beklediğimiz gibi trafik yoğun. İstanbul'dan Bodrum'a doğru bir yoğunluk var' diye konuştu. Bodrum'da eşi Recep Yılmaz (55) ile yaşayan Neşe Gül Yılmaz (53) ise 'Gelmesinler yeter artık. Çok kalabalık. Herkes yerinde dursa daha iyi olacak. Virüsü daha çok yayacaklar' dedi. Uzun süredir trafikte olduklarını belirten Bütünay Bezereli (45) de 'Biz buralıyız. Gelenlerin çoğu göçmen kuşlar, onlar gidince rahatlarız. Yollarda sorun çekiyoruz. 1 saattir yoldayız. Doktora 14.00'te olan randevumuza 15.00'te gidebildik' diye konuştu. Seher Şahin (36) de Bodrum'da son yılların en yoğun trafiğinin yaşandığını söyledi. Sürücü Lale Azizoğlu (69) ise 'Herhalde Türkiye'nin yarısı buraya geldi' dedi. Yollardaki yoğunluk ise böyle fotoğraflandı...